Bovril: secuestraron fusiles y carne de ciervo axis en un allanamiento por caza ilegal

Los allanamientos en Bovril realizados en el marco de una investigación por presunta caza ilegal permitieron secuestrar armas, municiones y productos de fauna silvestre. La Policía de Entre Ríos concretó tres procedimientos luego de denuncias formuladas por vecinos rurales de la zona.

Las actuaciones se vinculan con la preocupación planteada días atrás por pobladores ante autoridades de entidades agrarias y fuerzas de seguridad. Según informaron, se había denunciado la presencia de personas que ingresaban a sectores rurales portando armas largas, situación que generaba inquietud entre los habitantes.

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A partir de esos planteos, la fuerza intensificó la presencia policial y las tareas investigativas. Intervinieron grupos especiales de la Dirección General de Operaciones y Seguridad, personal de Operaciones y Seguridad Pública, Investigaciones e Inteligencia Criminal, la Brigada Interdepartamental de Prevención de Delitos Rurales y la comisaría local.

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Fusiles, municiones y carne de ciervo axis

Los tres mandamientos judiciales permitieron secuestrar dos fusiles, uno de ellos equipado con visor térmico, además de alrededor de un centenar de cartuchos de distintos calibres. También encontraron pólvora, puntas para proyectiles e instrumental utilizado para la recarga de municiones.

Durante los procedimientos fueron incautados, además, utensilios destinados a la faena y el despiece. En un comercio del rubro carnicería, los efectivos secuestraron una balanza digital y una picadora de carne, según detalló la Policía provincial.

En ese mismo establecimiento se decomisaron cortes cárnicos provenientes de ciervo axis, que posteriormente fueron destruidos debido a que no reunían las condiciones sanitarias y legales exigidas. Las actuaciones se realizaron por presuntas infracciones a la Ley Provincial de Caza Nº 4841 y las personas notificadas quedaron sujetas a la normativa vigente.