Convocan a viajar en bicicleta desde Paraná a Paysandú para ver al papa León XIV: 270 kilómetros y dos escalas

Una particular peregrinación comenzó a organizarse en Paraná con motivo de la visita del papa León XIV a Paysandú: un grupo de ciclistas proyectó recorrer unos 270 kilómetros en bicicleta para llegar a Uruguay y participar de la histórica jornada.

La iniciativa fue impulsada por Lorena Suárez de Fornari y Julio Galera, quienes convocaron a otros ciclistas a sumarse al desafío. La partida fue prevista para el jueves 5 de noviembre, a las 6 de la mañana, desde la Catedral de Paraná.

“Vamos a salir desde Catedral rumbo a Paysandú. Pasamos por Villaguay, nos quedamos una noche allí, después una noche en Colón y finalmente llegamos a Paysandú”, explicó Galera a Elonce. El regreso, en cambio, está previsto en vehículos.

Una travesía de unos 270 kilómetros

La propuesta nació inicialmente como una aventura de los dos organizadores, pero rápidamente comenzó a despertar el interés de otras personas e instituciones.

“La idea es que todos aquellos que tengan ganas de hacer esta peregrinación en bicicleta se puedan sumar”, señaló Galera.

El ciclista contó que lleva años participando de travesías junto a escuelas, jóvenes y otros grupos. Sin embargo, reconoció que esta propuesta tendrá una exigencia particular. “Es un desafío importante. Son más o menos 270 kilómetros”, indicó.

Suárez de Fornari precisó que será una actividad de nivel medio-alto, por lo que recomendó contar con preparación física antes de emprender el recorrido.

“La fe nos ayuda, pero hay que estar entrenado”

La distancia prevista implicará jornadas extensas sobre la bicicleta. Según explicó la organizadora, deberán recorrer aproximadamente 120 kilómetros por día durante algunos tramos.

“Tenemos que pensar que son 270 kilómetros en total, unos 120 por cada jornada. Hay que estar un poquito entrenado. La fe nos ayuda, pero hay que estar entrenado para no sufrir”, expresó.

La elección de la bicicleta también tiene un significado especial para los impulsores. “Dicen que él andaba mucho en bicicleta, así que qué mejor homenaje que ir a verlo en bicicleta”, sostuvo Suárez de Fornari en referencia a León XIV.

La propuesta será gratuita y cada participante deberá afrontar sus propios gastos. “Es autosustentable porque no cobramos nada. La idea es peregrinar con otros que tengan la misma motivación en bicicleta”, explicó.

Buscan apoyo logístico para el recorrido

El crecimiento que comenzó a tener la convocatoria llevó a los organizadores a solicitar colaboración para garantizar la seguridad y asistencia de quienes realicen el trayecto.

“Es probable que se sume mucha gente, entonces necesitamos apoyo logístico básicamente”, indicó Galera.

Entre las necesidades mencionaron vehículos de acompañamiento, voluntarios, agua y asistencia durante el recorrido. También buscan coordinar la eventual participación de bomberos y otros grupos que puedan brindar respaldo ante cualquier inconveniente.

“Muchas parroquias, municipios e instituciones de aquí a Paysandú se quieren sumar, inclusive durante el camino”, adelantó Galera.

También pueden participar quienes no pedaleen

La convocatoria no está limitada a quienes quieran completar los 270 kilómetros sobre una bicicleta. Los organizadores invitaron a participar a personas dispuestas a colaborar desde vehículos de apoyo.

“Cualquier voluntario que quiera acompañarnos, aunque no ande en bicicleta y quiera venir en un auto para vivir con nosotros esta experiencia, es muy bienvenido”, destacó Suárez de Fornari.

Mientras avanzan los preparativos, los impulsores comenzaron a difundir información para recibir consultas y coordinar la participación de ciclistas e instituciones.

Con la Catedral de Paraná como punto de partida y Paysandú como destino, la propuesta combinará cicloturismo, peregrinación y fe en un recorrido de unos 270 kilómetros para llegar al encuentro con León XIV.