Los vinos mendocinos elegidos para las misas del papa León XIV en Argentina: cómo se elaboran

Los vinos elegidos para las misas de León XIV en Argentina.

Los vinos para las misas del papa León XIV en Argentina tendrán origen mendocino. Dos establecimientos con una extensa tradición fueron seleccionados para proveer el vino litúrgico que se utilizará durante las celebraciones centrales previstas en Buenos Aires y Córdoba durante la histórica visita pontificia, programada entre el 8 y el 11 de noviembre.

Los elegidos fueron el “Vino Especial Licoroso de Misa”, elaborado por Bodega Cabrini, de Luján de Cuyo, y el “Vino Don Bosco Licoroso Especial”, producido en Rodeo del Medio, Maipú. Ambos tienen una particularidad: no se elaboran como un vino convencional, sino que deben cumplir condiciones específicas para su utilización religiosa.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) contempla al denominado vino ritual bajo normas particulares. Los procesos enológicos buscan garantizar determinadas condiciones de pureza e inalterabilidad, fundamentales para el uso de la bebida durante las celebraciones litúrgicas.

El vino que llegará al altar de la Basílica de Luján

El miércoles 11 de noviembre, a las 10, León XIV tiene previsto celebrar una de las misas centrales frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Para esa ceremonia fue seleccionado el vino producido por Cabrini, una bodega que elabora esta variedad desde 1939.

Se trata técnicamente de un vino fortificado. El proceso comienza con uvas tintas sometidas a una maceración breve, característica que hace que la bebida termine adquiriendo una tonalidad rosada.

“A mitad de la fermentación se le agrega alcohol vínico. Al hacerlo, la actividad de las levaduras se paraliza y queda con un azúcar residual de entre 85 y 100 gramos por litro”, explicó Hugo Cabrini, uno de los propietarios de la firma.

Por qué debe permanecer inalterable

El producto final es dulce y alcanza una graduación alcohólica de entre 15 y 17 grados. Esa característica tiene una finalidad concreta relacionada con las condiciones en las que el vino permanece durante la ceremonia.

“Todo vino en contacto con oxígeno sufre una evolución, pero en este caso, gracias a la graduación alcohólica, no pasa. Cuando el vino está expuesto en las vinajeras permanece inalterable”, detalló Cabrini.

Para la familia bodeguera, la elección tiene además un significado especial debido a sus raíces salesianas. “La visita del Papa nos colma de alegría. Participar con nuestro vino en la Basílica de Luján es un granito de arena”, expresó el productor.

Una tradición de más de ocho décadas

Cabrini remarcó que, más allá de la elaboración enológica, el significado central está relacionado con el destino que tendrá el producto durante la celebración religiosa.

“El vino es simplemente un instrumento que luego es utilizado para el misterio más grande de nuestra fe. Es algo único”, manifestó.

La elección coloca así a una producción iniciada en 1939 dentro de uno de los acontecimientos religiosos más relevantes previstos durante la visita del Pontífice a la Argentina.

La presencia mendocina, sin embargo, no terminará en Luján. Para la celebración programada en Córdoba fue seleccionado otro vino con una extensa vinculación con la comunidad salesiana.

El vino Don Bosco que utilizarán en Córdoba

Para la misa en Córdoba fue elegido el “Vino Don Bosco Licoroso Especial”, producido en Rodeo del Medio, departamento Maipú. Su selección coincide con la conmemoración de los 125 años de tradición educativa y vitivinícola salesiana, iniciada en 1901.

El vino es dulce y presenta un particular color naranja brillante. La tonalidad no es casual: desde sus orígenes fue pensada para reducir el riesgo de dejar manchas difíciles de quitar sobre manteles y paños sagrados en caso de un derrame accidental.

Esta característica lo diferencia de variedades tintas como Malbec o Cabernet Sauvignon y responde directamente a las necesidades que plantea su utilización sobre un altar.

Un vino elaborado también por estudiantes

Otra particularidad del Don Bosco es su proceso comunitario. En la elaboración participan alumnos de los niveles secundario, terciario y universitario vinculados con la Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación de la Universidad Católica de Cuyo.

“Es un honor, es una alegría y estamos felices porque representa mucho para nosotros”, afirmó María Laura Peregrinelli, responsable de comunicación de la institución.

La representante destacó tanto las características del producto como su vínculo con la historia educativa y religiosa del establecimiento. “Fue un vino pensado con estas características y elaborado con mucha humildad, genuinamente, con mucho cuidado. Esto es historia, es fe, es trayectoria, es cultura y es patrimonio”, concluyó.

Mendoza, presente en las celebraciones de León XIV

De esta manera, dos producciones mendocinas formarán parte de las principales celebraciones litúrgicas previstas durante la visita de León XIV al país, publicó Uno Mendoza.

Detrás de los vinos seleccionados existen procesos técnicos destinados a garantizar su estabilidad, pero también historias familiares, educativas y religiosas que llevan décadas vinculadas con la vitivinicultura.

Desde Luján de Cuyo y Maipú, los vinos rituales viajarán hasta los altares de Luján y Córdoba para formar parte de las misas que celebrará el papa León XIV durante su visita a la Argentina del 8 al 11 de noviembre.