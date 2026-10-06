Más de 20.000 voluntarios se anotaron para recibir al papa León XIV: qué tareas realizarán

Más de 20.000 personas se preinscribieron para participar como voluntarias durante la visita del papa León XIV a Argentina, prevista para dentro de poco más de un mes. La convocatoria, organizada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), cerró este lunes y ahora comenzó la etapa de evaluación de los postulantes.

El coordinador nacional del voluntariado, Federico Desteffaniz, destacó que la cantidad de interesados superó las previsiones iniciales. “Son más de 20.000 preinscripciones. La cifra nos sorprendió, se anotaron muchos más de lo que esperábamos y estamos muy agradecidos”, afirmó.

La llegada de León XIV tendrá además un carácter histórico, ya que será la primera visita de un papa a Argentina desde Juan Pablo II, quien estuvo en el país en abril de 1987.

Comenzaron las primeras preaprobaciones

Finalizada la inscripción, las postulaciones ingresaron en diferentes instancias de evaluación. Una parte de los aspirantes ya completó la verificación inicial de los datos y documentación presentada, mientras otros continuaban atravesando esa etapa.

Desteffaniz confirmó que ya comenzaron las primeras preaprobaciones, aunque aclaró que todavía no implican la incorporación definitiva al voluntariado.

“La aceptación definitiva y la correspondiente asignación de funciones se concretarán una vez finalizadas todas las verificaciones previstas, entre ellas las realizadas por las autoridades competentes y las fuerzas de seguridad”, explicó.

Qué tareas realizarán los voluntarios

Las funciones dependerán de las características de cada una de las actividades que protagonizará León XIV. No será igual el despliegue necesario para una celebración multitudinaria que para una visita pastoral con una cantidad reducida de asistentes.

Entre las actividades masivas se encuentra la misa prevista en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que otra de las visitas pastorales tendrá como escenario el Cottolengo Don Orione, en Claypole.

En los encuentros de mayor concurrencia, los voluntarios podrán encargarse de recibir y orientar a los peregrinos, colaborar con los desplazamientos y accesos, brindar apoyo logístico y asistir en puntos estratégicos, como estaciones ferroviarias, de subte y colectivos.

Hidratación, liturgia y asistencia a peregrinos

También se prevé que algunos de los seleccionados trabajen en puestos de hidratación y espacios destinados a asistir a quienes participen de las actividades.

Otros voluntarios podrán colaborar en el desarrollo de las celebraciones litúrgicas y acompañar a los ministros de la Eucaristía durante la distribución de la comunión, según las necesidades de cada encuentro.

En las actividades de menor concurrencia, las tareas serán definidas de acuerdo con las características del lugar, el número de participantes y la dinámica prevista para la visita.

La organización continuará ahora con las evaluaciones hasta determinar quiénes quedarán definitivamente seleccionados y qué función tendrá cada voluntario durante la visita de León XIV a Argentina.