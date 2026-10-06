Crisis de las pymes en Entre Ríos: advierten que cerraron 1.212 empresas

REDACCIÓN ELONCE
La crisis de las pymes en Entre Ríos provocó, desde 2023 hasta junio, la pérdida de 1.212 empresas y 13.500 puestos de trabajo formales, según indicó a Elonce Rafael Vicentín, presidente de Apyme Paraná. “La gente no tiene plata en el bolsillo”, afirmó.
La crisis de las pymes en Entre Ríos dejó desde 2023 hasta junio un saldo de 1.212 empresas menos y la pérdida de 13.500 puestos de trabajo formales, según afirmó Rafael Vicentín, presidente de Apyme Paraná. En diálogo con GPS, que se emite por Elonce, analizó el escenario que atravesaban las pequeñas y medianas empresas y puso el foco en la pérdida del poder adquisitivo y la caída del consumo.
“Desde 2023 a esta fecha, yo tengo datos hasta junio, en la provincia se perdieron 1.212 empresas y cayeron 13.500 puestos de trabajo formales”, indicó Vicentín. Asimismo, señaló que el escenario se repetía a nivel nacional: “En el país estamos hablando de 31.000 empresas caídas y más de 400.000 puestos de trabajo”.
Para el presidente de Apyme Paraná, uno de los principales problemas era la retracción de los ingresos de las familias y su impacto directo sobre las ventas. “Yo creo que el indicador más dramático de esto es la caída del poder adquisitivo. Toda esa gente que va a la calle, a la que hay que sumarle los puestos informales y los puestos del Estado que han caído, es una masa de consumidores que ya no consume o consume mucho menos”, sostuvo.
La caída del consumo y el impacto sobre las empresas
Según explicó, la reducción del consumo generó dificultades que atravesaron a diferentes sectores económicos y se combinaron con un incremento de los costos que debieron afrontar las pequeñas y medianas empresas.
A ese escenario sumó el efecto de las importaciones. “El punto principal es la caída del poder adquisitivo, pero después se suma con otros factores, por ejemplo, la apertura indiscriminada de importaciones de productos terminados”, expresó. En ese sentido, mencionó particularmente la competencia de los productos provenientes de China.
El empresario planteó que las condiciones entre las industrias argentinas y chinas eran diferentes. “La industria china llega a este momento con décadas de financiamiento y de asistencia estatal, a una calidad y a un precio al que nosotros no podemos llegar porque la asistencia estatal es completamente asimétrica”, manifestó.
Qué peso tiene la carga fiscal para las pymes
Consultado sobre la presión impositiva, Vicentín consideró que debía analizarse en relación con el nivel de actividad. “La carga fiscal es un factor relativo porque, en tanto tengas ventas e ingresos, en términos relativos deja de tener peso”, explicó.
En la misma línea, sostuvo que algo similar ocurría con el costo laboral y volvió a situar al consumo como el problema central. “El problema viene cuando no tenés consumo en la población y eso desencadena una serie de situaciones que son las que estamos viviendo”, señaló.
Al analizar cuáles fueron las actividades más golpeadas en Entre Ríos, identificó al comercio en primer lugar. “En Entre Ríos el sector más afectado es el comercio. Se han perdido 401 empresas hasta junio y 607 empleos. Después tenemos la construcción, el transporte y almacenamiento. Son los sectores que están encabezando la caída de empresas”, detalló.
Importaciones y dificultades para la industria
Vicentín también se refirió a la situación de la industria argentina y sostuvo que el ingreso de productos terminados afectó especialmente a las provincias con mayor desarrollo fabril. “La industria nacional ha tenido un impacto tremendo por la apertura de productos terminados que ingresan con una calidad y un precio que te hacen imposible competir”, afirmó.
Frente a ese escenario, el titular de Apyme Paraná planteó que resultaba necesario modificar la orientación económica. “O hay un cambio en la orientación de las políticas o estamos condenados a desaparecer”, advirtió, aunque aclaró que existirían empresas y sectores que podrían mantenerse dentro del esquema actual.
Según su análisis, los efectos no se distribuían de la misma manera entre los distintos sectores. “Hay sectores que, en esta economía que se está llevando adelante principalmente por las políticas nacionales, son beneficiarios, pero el drama es que hay un 20% beneficiado y un 80% que quedamos afuera, y eso se lleva puesto no solo las empresas, sino la sociedad”, expresó.
El planteo de una articulación entre distintos sectores
Ante la pregunta sobre cómo revertir la situación, Vicentín consideró necesario reformular el plan económico mediante una articulación entre diferentes actores. Mencionó a las pymes, los trabajadores, el sistema científico y tecnológico y las universidades entre los sectores que, a su entender, deberían formar parte de esa discusión.
“Esos sectores tienen que articularse para ir adelante con un modelo de país que supere problemas que se tienen y que muchas veces se critican de la industria nacional, de la calidad de los productos, de los subsidios, pero no se hace rompiendo todo”, manifestó.
En ese marco, consideró indispensable la intervención estatal para sostener un proceso de desarrollo productivo. “Nosotros pensamos que sin un Estado protagonista en este aspecto no es posible”, afirmó, y utilizó como ejemplo la evolución de la industria china durante las últimas décadas.
Tecnología, inversión y financiamiento
El presidente de Apyme Paraná también fue consultado sobre las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas para incorporar nuevas tecnologías. Al respecto, volvió a relacionar la capacidad de inversión con la recuperación de las ventas y del mercado interno.
“Sin consumo y sin el motor del consumo, que es el que hace que las empresas puedan acceder a financiamiento, a mayores estándares de calidad y de tecnología para su producción, eso es imposible”, sostuvo.
“Hay que romper este círculo de caída permanente. Si no paramos eso, estamos muy complicados”, agregó Vicentín al referirse a las dificultades para invertir y modernizar la estructura productiva en un escenario de menores ventas.
El llamado a una mayor unidad empresarial
Finalmente, Vicentín se refirió a la posibilidad de una mayor articulación entre las organizaciones empresarias frente al proceso de concentración económica. “Recién este año algunas organizaciones importantes del sector, como la Unión Industrial, han empezado a tomar posición respecto de la destrucción que está habiendo”, indicó.
Según evaluó, anteriormente existieron expectativas en algunos sectores respecto de que las políticas económicas pudieran generar resultados diferentes. “Yo creo que, por factores ideológicos, ha habido expectativa de que estas políticas pudieran llevar a un resultado distinto. La realidad indica que no”, sostuvo el titular de Apyme Paraná.
Por último, consideró necesario avanzar hacia una mesa común entre los diferentes actores del entramado productivo. “Lo deseable sería que hubiera una articulación para sentarnos en una mesa a ver cómo revertimos, pero recién ahora algunas organizaciones están dando cuenta del problema de fondo”, concluyó.