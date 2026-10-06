El emotivo homenaje a Messi en el minuto 10: frenaron el partido y los jugadores de Benín fueron a abrazarlo

El homenaje a Messi tuvo uno de sus momentos más emotivos a los 10 minutos del amistoso entre Argentina y Benín. El árbitro detuvo el encuentro, el Monumental ovacionó al capitán y los futbolistas africanos se acercaron para saludarlo.
El homenaje a Messi durante su último partido con la Selección Argentina tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando se cumplieron exactamente 10 minutos del amistoso frente a Benín. El árbitro chileno Fernando Véjar detuvo el encuentro y las más de 80.000 personas presentes en el estadio Monumental comenzaron a ovacionar al capitán.
La elección del momento no fue casual: el número 10 acompañó a Lionel Messi durante gran parte de su extraordinaria trayectoria con la camiseta albiceleste. Con la pelota detenida, las tribunas corearon su nombre mientras el rosarino observaba y recibía el reconocimiento desde el campo de juego.
La escena sumó además un gesto especial de los futbolistas de Benín, quienes aprovecharon la interrupción para acercarse a Messi y saludarlo. Los jugadores africanos se sumaron de esa manera al homenaje que el público argentino le brindó al capitán en la noche de su despedida.
El Monumental se rindió ante Messi
Durante varios minutos, los cánticos dedicados al número 10 dominaron el Monumental. El homenaje también estuvo acompañado por fuegos artificiales que se desplegaron a un costado del campo de juego.
La pausa había sido preparada especialmente para reconocer al futbolista cuando el reloj marcara los 10 minutos, uno de los símbolos que identificaron prácticamente toda su carrera con Argentina, publicó Infobae.
El partido pudo continuar posteriormente, pero la interrupción quedó como una de las imágenes centrales de una jornada que había comenzado varias horas antes y estuvo marcada permanentemente por la emoción.
Messi había llegado entre lágrimas al estadio
Antes de arribar al Monumental, Messi ya había protagonizado otro momento conmovedor. Durante el traslado desde el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza, el capitán fue observado con lágrimas en los ojos dentro del micro de la Selección.
El vehículo avanzó lentamente debido a una caravana espontánea de hinchas que acompañó a la delegación rumbo a Núñez. Automovilistas y simpatizantes se acercaron para registrar el paso del plantel antes del último encuentro de Messi con la camiseta argentina.
La emoción volvió a aparecer minutos antes del inicio del partido. Durante la interpretación del Himno Nacional Argentino, Messi nuevamente no pudo contener las lágrimas. También se mostró visiblemente conmovido el entrenador Lionel Scaloni.