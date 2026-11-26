La FIFA informó este jueves que sufrió un ciberataque que permitió acceder a información personal y empresarial. La entidad inició una investigación junto con las autoridades de delitos informáticos y la policía para establecer el alcance de la filtración.

El organismo calificó lo ocurrido como una “violación grave e inaceptable de la privacidad” y advirtió sobre las consecuencias que la exposición de los datos podría tener para las personas afectadas.

En su comunicado, la entidad no precisó cuándo se produjo el ataque ni detalló qué documentos fueron vulnerados. Tampoco identificó públicamente a las personas o empresas cuya información quedó comprometida.

Un grupo de hackers se atribuyó el ataque

La semana pasada, un grupo identificado como Handsome Boy Hacking Club publicó en la red social X una captura de pantalla que, según sostuvo, mostraba archivos internos de la FIFA.

Tres días después de esa publicación, el grupo se adjudicó el ciberataque y aseguró que se habían filtrado más de 12 gigabytes de documentos. Esa cifra corresponde a su propia afirmación y no fue confirmada en el comunicado del organismo.

La investigación deberá determinar qué información fue obtenida y cuál fue el alcance de su eventual difusión. Por el momento, la entidad reconoció el acceso a datos personales y empresariales sin ofrecer un inventario del material afectado.

La condena de la FIFA por la exposición de información

La FIFA condenó “en los términos más enérgicos posibles la adquisición y publicación ilícitas de información, en particular de datos personales”. Su pronunciamiento puso el foco en la protección de la privacidad.

También remarcó que la difusión de esos archivos puede generar consecuencias significativas para quienes resultaron afectados. El comunicado no especificó cuáles serían esos riesgos en cada caso.

El organismo mantiene el trabajo con las autoridades para esclarecer lo sucedido. Las actuaciones buscan establecer la dimensión del ataque y las responsabilidades por el acceso y la publicación de la información.