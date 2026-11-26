La ley contra la ludopatía que tiene media sanción de Diputados podría modificar el mapa de los patrocinadores del fútbol argentino. Si el Senado aprueba el texto sin cambios y la norma es promulgada, los clubes deberán retirar la publicidad de casas de apuestas de sus camisetas e instalaciones deportivas.

El alcance de la iniciativa supera la indumentaria de los planteles profesionales. También contempla restricciones para los auspicios en estadios, la cartelería y la promoción de operadores de juego en torneos y eventos masivos.

Por el momento, esas prohibiciones forman parte de un proyecto y no constituyen una obligación vigente. Su aplicación dependerá del texto que finalmente apruebe el Congreso y de las condiciones que se establezcan para su entrada en vigor.

Los contratos de los clubes que quedarían alcanzados

Boca, River, Racing e Independiente figuran entre las instituciones con acuerdos comerciales con empresas de apuestas. Según las estimaciones difundidas por Noticias Argentinas, esos vínculos representan ingresos anuales de entre uno y varios millones de dólares.

En Boca, el contrato con Betsson está estimado en US$7,5 millones anuales hasta 2028. River percibiría alrededor de US$6 millones por temporada de Betano, mientras que Racing recibiría unos US$2 millones de Betsson e Independiente, aproximadamente US$1,2 millones de Sportsbet.

La presencia del sector también alcanza a San Lorenzo y a las entidades organizadoras. La AFA tiene a BetWarrior entre sus patrocinadores, mientras que la Liga Profesional cuenta con Bplay como casa de apuestas oficial. Por eso, la ley contra la ludopatía tendría consecuencias más allá de los acuerdos individuales de cada club.

Qué otras publicidades busca prohibir el proyecto

El texto aprobado por Diputados extiende las restricciones a redes sociales, plataformas digitales y medios gráficos, radiales y televisivos. También incluye la publicidad en la vía pública y en espacios privados de acceso público.

Además, prevé impedir que futbolistas, entrenadores y figuras públicas realicen promociones directas o indirectas de apuestas. De mantenerse esa disposición, las limitaciones alcanzarían tanto a los contratos institucionales como a las campañas protagonizadas por referentes deportivos.

Los sectores que respaldan estas medidas sostienen que la exposición constante de las apuestas en el fútbol contribuye a normalizar el juego. Uno de los objetivos que plantean es reducir el contacto de niños y adolescentes con esos mensajes publicitarios.

Qué puede pasar con la ley contra la ludopatía en el Senado

La media sanción surgió de un acuerdo entre Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Encuentro Federal. En el Senado, la discusión incluye propuestas con diferentes niveles de restricción sobre la publicidad del sector.

La Libertad Avanza y el PRO impulsan alternativas más flexibles, que podrían permitir la continuidad de parte de los patrocinios deportivos. Si la Cámara alta modifica el proyecto, deberá devolverlo a Diputados para que revise los cambios.

Si prospera la versión original de la ley contra la ludopatía, los clubes y organizadores deberán analizar cómo adecuar sus acuerdos comerciales. El impacto sobre cada contrato dependerá del alcance definitivo de las prohibiciones y de las disposiciones para su implementación.