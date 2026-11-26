El consumo masivo retrocedió un 7,5% interanual durante el bimestre septiembre-octubre de 2026 y profundizó su caída. El resultado fue el más negativo de los últimos doce meses relevados y alcanzó a todos los canales de comercialización.

La contracción se aceleró frente al período agosto-septiembre, cuando las ventas en volumen habían disminuido un 5,8%. Con este desempeño, el acumulado del año mostró una baja del 1,8% respecto del mismo período de 2025.

Los datos corresponden al informe de la Canasta de Consumo elaborado por NielsenIQ, difundido por Ámbito. El relevamiento también registró un aumento nominal de la facturación del 16,9%, por debajo del 19,6% del bimestre anterior.

Las bebidas explicaron la mayor parte de la caída

El segmento de bebidas registró una disminución interanual del 13,8%. Dentro de ese grupo, las alcohólicas retrocedieron un 14,5% y las no alcohólicas, un 13,6%, con incidencia de las aguas saborizadas, las cervezas y las gaseosas.

De los 7,5 puntos porcentuales de contracción del consumo masivo, 5,1 correspondieron a bebidas. Fue, por lo tanto, el rubro que más contribuyó al resultado negativo de la canasta.

Los alimentos también terminaron en baja, con un descenso del 3,2%. La caída alcanzó el 5% en productos no básicos, el 2,6% en básicos y el 0,5% en golosinas. Cuidado personal y limpieza, en tanto, retrocedió un 5%.

Kioscos y comercios tradicionales, los más afectados

Todos los canales relevados vendieron menos que en el mismo bimestre del año pasado. Los kioscos y minimercados encabezaron las pérdidas, con una caída del 12,3%, seguidos por los comercios tradicionales, que bajaron un 11,3%.

En las cadenas de supermercados, el retroceso fue del 4,8%. Las farmacias y perfumerías registraron una disminución del 0,9%, mientras que los autoservicios independientes tuvieron una merma del 0,3%.

Pese a esa baja, los autoservicios independientes conservaron un crecimiento acumulado del 3,5% en 2026. Fueron el único canal con balance positivo en el año: supermercados cayó un 3,4%; kioscos y minimercados, un 3,3%; comercios tradicionales, un 1,7%; y farmacias y perfumerías, un 1,3%.

Qué productos tuvieron el peor desempeño

Entre los alimentos, las galletitas de cereales, los postres, las gelatinas, las leches vegetales y los preparados en polvo para helados figuraron entre las categorías más rezagadas. Los alimentos infantiles, las sopas, las leches en polvo y las harinas mostraron una evolución relativamente más favorable.

En bebidas, el menor dinamismo alcanzó a jugos isotónicos, aguas saborizadas, jugos en polvo, aperitivos y whisky. En higiene personal, se destacaron por su desempeño más débil los desodorantes corporales y los tratamientos capilares.

El deterioro del consumo masivo se produjo mientras la variación interanual del precio promedio ponderado bajó levemente, del 27,5% al 27,3%. En el acumulado anual, bebidas retrocedió un 3,2% y cuidado personal y limpieza, un 3%, mientras que alimentos permaneció sin cambios.