La producción industrial cayó un 3% interanual en octubre y registró una disminución del 0,2% frente a septiembre en la medición desestacionalizada. El resultado interrumpió dos meses consecutivos de recuperación de la actividad manufacturera.

Entre enero y octubre, el sector acumuló un retroceso del 2,6%. La baja mensual contrastó con los avances registrados en agosto y septiembre, cuando el indicador había aumentado un 1,4% y un 0,1%, respectivamente.

Los datos corresponden al Índice de Producción Industrial de Orlando J. Ferreres & Asociados, difundido por Noticias Argentinas. “No se aprecia una reacción en la industria durante octubre”, señaló la consultora al evaluar el desempeño del mes.

Qué sectores registraron las mayores caídas

Maquinaria y Equipo encabezó las contracciones de la producción industrial, con un descenso interanual del 13,6%. Dentro de ese rubro, la actividad automotriz mostró una disminución del 14,4%.

También registraron bajas Plásticos, con un 10,7%; Textil, con un 7,5%; y Minerales no Metálicos, con un 7,4%. Este último volvió a terreno negativo después de haber mejorado en septiembre, mientras que las entregas de cemento cayeron un 8,9%.

Metálicas Básicas retrocedió un 5,4%, con caídas en hierro primario del 18,6%, acero crudo del 11,7% y laminados terminados en frío del 13,3%. Alimentos, por su parte, bajó un 2,5%, en un escenario en el que la faena bovina disminuyó un 11,5% interanual.

Las actividades que crecieron durante octubre

Productos Farmacéuticos lideró los resultados positivos, con un incremento del 6,6% respecto del mismo mes del año anterior. Le siguieron Refinerías, con una suba del 3,4%, y Química, que avanzó un 3,1%.

El informe también identificó mejoras en Papel, del 2,8%; Bebidas, del 1,3%; y Tabaco, del 0,7%. Sin embargo, estos aumentos no alcanzaron para compensar los retrocesos de las demás ramas relevadas.

La consultora destacó que la caída general se produjo “con alta heterogeneidad entre las ramas industriales”. Así, el balance de octubre combinó sectores en expansión con otros que registraron contracciones de dos dígitos.

Qué perspectivas hay para el cierre del año

El estudio anticipó una recuperación más gradual de la producción industrial. “Hacia adelante, las perspectivas de una mejora para la industria en los últimos meses del año se han diluido, y esperamos que la recomposición sea más lenta y desigual entre los sectores”, sostuvo.

El relevamiento se conoció después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmara que la actividad económica se estaba “recuperando desde agosto” y que terminaría el año en alza. Esa evaluación abarca el conjunto de la economía, mientras que el indicador manufacturero refleja específicamente la evolución de la industria.

Para el sector fabril, octubre dejó caídas tanto en la comparación mensual como en la interanual. El retroceso acumulado del 2,6% hasta ese mes mantuvo el balance del año en terreno negativo.