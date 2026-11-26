Gobierno aprobó un canje de deuda con el Banco Central

El Gobierno nacional aprobó un canje de deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), mediante el cual dispuso el reemplazo de títulos públicos con vencimientos previstos para noviembre y diciembre de 2026 por instrumentos financieros con fechas de pago en enero y junio de 2027.

La medida quedó establecida mediante la Resolución Conjunta 67/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, dependientes del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa estableció como fecha de realización de la operación el 24 de noviembre y fijó su liquidación para el miércoles 25. Para concretar el procedimiento, se dispuso la ampliación de la emisión de tres instrumentos de deuda pública.

Los títulos incluidos en el canje de deuda

Según lo establecido en el artículo cuarto de la resolución, la operación de conversión contempló tres instrumentos financieros en poder del Banco Central:

-Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos (LECAP S30N6), con vencimiento el 30 de noviembre de 2026.

-Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER (BONCER TZXD6), con vencimiento el 15 de diciembre de 2026.

-Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa dual (TTD26), con vencimiento el 15 de diciembre de 2026.

Estos títulos serán reemplazados por dos letras del Tesoro vinculadas al dólar estadounidense y un bono capitalizable en pesos, cuyos vencimientos fueron establecidos para el próximo ejercicio fiscal.

Los nuevos vencimientos de deuda

La resolución dispuso la ampliación de las emisiones de los siguientes instrumentos financieros:

LELINK D15E7: letra vinculada al dólar estadounidense, con vencimiento el 15 de enero de 2027, por hasta un valor nominal original de US$1.000 millones.

LELINK D29E7: letra vinculada al dólar estadounidense, con vencimiento el 29 de enero de 2027, por hasta un valor nominal original de US$2.000 millones.

BONCAP T30J7: bono capitalizable en pesos, con vencimiento el 30 de junio de 2027, por hasta un valor nominal original de $16 billones.

Los importes establecidos en la normativa corresponden a los límites autorizados para la ampliación de las emisiones y no necesariamente representan el monto efectivamente convertido en la operación.

El procedimiento contempló un orden de prioridad para la entrega de los nuevos títulos. Una vez agotados los valores nominales disponibles de las dos letras vinculadas al dólar, el remanente de los instrumentos elegibles será asignado al bono capitalizable en pesos.

Cómo se estableció el valor de los títulos

Para determinar el valor de los instrumentos involucrados en el canje, el Ministerio de Economía dispuso utilizar los precios de mercado en pesos registrados en las pantallas de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), inmediatamente antes de las 13.30 del 24 de noviembre.

La resolución también estableció la fórmula para calcular la cantidad de valor nominal original de cada instrumento que recibirá el Banco Central como resultado de la conversión.

En los considerandos, las autoridades señalaron que las operaciones se encuentran dentro de los límites de endeudamiento establecidos por la Ley 27.798 y las modificaciones presupuestarias dispuestas mediante el Decreto 1391/2026.