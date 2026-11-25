El shopping Paso del Paraná participará del Black Shopping Days, una iniciativa que reunirá a 75 centros comerciales del país. Habrá descuentos, promociones y beneficios especiales los días 27, 28 y 29 de noviembre, en el marco del Black Friday.
La Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), entidad que desde hace más de 35 años representa a los principales centros comerciales del país, prepara el BLACK SHOPPING DAYS, una acción que reunirá a los 75 shoppings más importantes de Argentina los días 27, 28 y 29 de noviembre, en el marco de Black Friday.
La iniciativa propone tres días para aprovechar descuentos, promociones y beneficios especiales en los centros comerciales participantes ( https://casc.org.ar/black-shopping-days ), con una invitación a recorrer locales, descubrir oportunidades, ver y probar productos, comparar alternativas, recibir asesoramiento y elegir qué comprar.
Uno de los shoppings de la capital entrerriana, se suma a la propuesta. Se trata del shopping Paso del Paraná.
“BLACK SHOPPING DAYS pone en primer plano las oportunidades de compra y el valor de la experiencia presencial. Porque visitar un shopping permite mucho más que encontrar descuentos: es también descubrir nuevas propuestas, explorar distintas marcas, resolver una compra en el momento y disfrutar de una salida que puede combinar compras, gastronomía, entretenimiento y encuentros”, señaló Carolina Lopes Perera, Directora Ejecutiva de la CASC.
La acción busca potenciar una fecha comercial ya instalada en el calendario, con una propuesta común para los shoppings participantes, que podrán sumar sus propios descuentos, beneficios, actividades y experiencias especiales.
Con BLACK SHOPPING DAYS, la CASC busca impulsar y consolidar una nueva fecha en el calendario comercial de los centros comerciales argentinos, tomando como referencia iniciativas similares que se han instalado con éxito en otros mercados.
El objetivo es darle continuidad año tras año, con una propuesta compartida por los principales shoppings del país, que contribuya a fortalecer estas fechas comerciales y a poner en valor las oportunidades de compra y la experiencia presencial.
Durante las tres jornadas, los visitantes podrán encontrar:
-Descuentos y promociones especiales en distintas categorías de productos (indumentaria, calzado, perfumería y belleza, accesorios, decoración, entre otros).
-Beneficios comerciales para aprovechar las oportunidades de Black Friday.
-La posibilidad de ver y probar productos, comparar opciones y recibir asesoramiento antes de comprar.
-Propuestas gastronómicas, actividades y experiencias especiales para disfrutar durante la visita.
BLACK SHOPPING DAYS invita a aprovechar las oportunidades de fin de mes y convertir los descuentos en un motivo para salir, recorrer y disfrutar. Una propuesta en la que cada visita puede abrir la puerta a nuevos descubrimientos, compras y experiencias.
En mayo de 2026, la CASC impulsó la primera edición de Shopping Fest, una iniciativa que reunió a más de 65 centros comerciales de todo el país durante tres jornadas de descuentos, beneficios y propuestas de entretenimiento, consolidándose como una propuesta para potenciar la experiencia de compra presencial.