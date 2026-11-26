Tini Stoessel y Rodrigo De Paul brindaron una entrevista a la revista Vogue en la que compartieron detalles de su historia de amor, la reconciliación y los proyectos que tienen como pareja. La cantante y el futbolista contraerán matrimonio el próximo 19 de diciembre en Buenos Aires.

A pocas semanas de la celebración, ambos protagonizaron una producción fotográfica y recordaron cómo fue el reencuentro tras la separación que atravesaron después del Mundial de Qatar 2022.

La artista reveló que durante el tiempo que estuvieron separados no mantuvieron ningún tipo de contacto. Sin embargo, aseguró que la conexión entre ambos resurgió rápidamente cuando decidieron darse una nueva oportunidad.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul hablaron de su reconciliación

“Nos reencontramos con cosas nuevas que nos habían pasado y que nos habían atravesado, pero había algo que también se sintió como que el tiempo tampoco hubiese pasado. Fue como muy rápido el reencuentro y la conexión”, expresó la cantante.

Además, destacó que actualmente comparten los mismos deseos para el futuro y se refirió al acompañamiento que recibió del futbolista en diferentes etapas de su vida. “Rodrigo es una persona que me empujó y salvó la vida en muchos momentos”, confesó.

Por su parte, De Paul contó que su relación con la artista le permitió descubrir una sensibilidad que desconocía y modificar su manera de relacionarse con el deporte.

“Mi vida por ahí era un poco como un dibujo blanco y negro, pero yo sin darme cuenta que podía ser a color. Hoy quiero que el fútbol pertenezca a mi vida y no que mi vida pertenezca al fútbol”, manifestó.

El jugador también compartió algunas situaciones de su intimidad, como las largas cenas que disfrutan juntos o los momentos en los que cantan mientras se lavan los dientes.

Los detalles de la boda de Tini y De Paul

Durante la entrevista, la cantante adelantó cómo vive los preparativos para el casamiento y explicó la importancia que tendrán las prendas que ambos utilizarán durante la ceremonia.

“No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia, y su traje también”, señaló.

La pareja se encuentra ultimando los detalles de la celebración, que tendrá lugar el 19 de diciembre en Buenos Aires.

El deseo de Tini Stoessel de convertirse en madre

Otro de los temas que abordaron durante la entrevista fue la posibilidad de ampliar la familia. La artista reconoció que tiene el deseo de convertirse en madre junto al futbolista, quien ya tiene dos hijos, Francesca y Bautista, fruto de su relación con Camila Homs.

“Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”, confesó Tini.

En ese momento, De Paul recordó una conversación que mantuvieron mientras recorrían su casa, en la que la cantante imaginó cómo serían las habitaciones de los hijos del futbolista.

“Esa puede ser la habitación de Francesca, porque acá puede tener los maquillajes. Y ahí puede ir Bauti con la pelota de fútbol”, recordó el jugador sobre las palabras de su futura esposa.

Ambos también imaginaron cómo sería la habitación del bebé que sueñan tener y los espacios destinados a sus mascotas, Fifi y Tota. Incluso, la cantante manifestó su deseo de incorporar otro perro de mayor tamaño a la familia.