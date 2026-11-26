La empresa invirtió más de 4,1 millones de dólares en una infraestructura de 4.400 metros cuadrados, con capacidad para procesar hasta 26.000 paquetes diarios. El gobernador Rogelio Frigerio recorrió las instalaciones y destacó la generación de empleo en la provincia.
El nuevo centro de distribución de Mercado Libre en Gualeguaychú representó una inversión superior a los 4,1 millones de dólares y permitirá generar más de 80 puestos de trabajo directos y 260 indirectos en la región. Las instalaciones cuentan con una superficie de 4.400 metros cuadrados y capacidad para procesar hasta 26.000 paquetes diarios.
El gobernador Rogelio Frigerio recorrió las instalaciones acompañado por los intendentes de Gualeguaychú, Mauricio Davico, y de Pueblo Belgrano, Francisco Fiorotto; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y representantes de la compañía.
La ampliación de la infraestructura logística busca responder al crecimiento de la demanda del comercio electrónico en Entre Ríos, reducir los tiempos de entrega de los productos y facilitar la incorporación de vendedores locales a la red de distribución nacional.
Frigerio destacó la inversión y la generación de empleo
Durante la recorrida, el mandatario provincial destacó la decisión de la empresa de ampliar su presencia en Entre Ríos y remarcó la importancia de la iniciativa para la generación de nuevas oportunidades laborales.
"Muy agradecidos y orgullosos que Mercado Libre haya elegido Gualeguaychú para abrir su tercer polo de distribución logística en la provincia. Se van a generar más de 300 puestos de trabajo directos e indirectos y eso es lo importante. Ese es el norte de la gestión de nuestro gobierno", expresó Frigerio.
Asimismo, recordó las gestiones realizadas con la compañía desde el inicio de su administración. "Desde el primer momento de nuestra gestión fui a visitar a Mercado Libre para que invirtieran más y tuvieran más presencia en Entre Ríos. La provincia está creciendo en todo lo que tiene que ver con este tipo de comercio. Tiene un enorme potencial para seguir creciendo y Mercado Libre lo ve con mucha claridad", agregó.
Priorizarán la contratación de vecinos de Gualeguaychú
Para cubrir los nuevos puestos de trabajo, Mercado Libre trabaja de manera conjunta con la Oficina de Empleo Municipal, con el objetivo de priorizar la contratación de vecinos de Gualeguaychú.
El intendente Mauricio Davico destacó la articulación entre el sector público y privado. "Va a generar algo muy positivo en nuestra economía. Creo que es muy importante recalcar el trabajo articulado que venimos haciendo con el gobernador, con la empresa, con el ministerio, para que estas cosas sucedan y, sobre todo, los beneficios fiscales que hay en Gualeguaychú, y también en Entre Ríos", afirmó.
En ese sentido, el presidente municipal valoró las oportunidades laborales que generará la ampliación de las operaciones de la compañía en la ciudad. "Son buenas noticias, más de 300 personas que van a tener trabajo", sostuvo.
Mercado Libre amplía su presencia en Entre Ríos
El nuevo centro de distribución se suma a las instalaciones que Mercado Libre opera en Paraná desde 2021 y en Concordia desde 2025. Actualmente, más de 215.000 entrerrianos realizan compras a través de la plataforma, un 17% más que hace un año, mientras que la cantidad de vendedores de la provincia supera los 1.300.
Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina, destacó la ubicación estratégica de Gualeguaychú sobre uno de los principales corredores del Litoral y el crecimiento sostenido de la demanda regional.
"Con este centro multiplicamos nuestra capacidad para que los paquetes lleguen más rápido a los compradores de la zona y facilitamos el acceso a nuestra red a más vendedores entrerrianos, para que lleguen a todo el país. Queremos crecer con la ciudad; por eso trabajamos con el Municipio, para que las nuevas posiciones las ocupen vecinos de Gualeguaychú", señaló.
Una infraestructura para procesar hasta 26.000 paquetes diarios
El director de Relaciones Gubernamentales de Mercado Libre, Matías Fernández Díaz, explicó que las nuevas instalaciones permitirán incrementar considerablemente la capacidad operativa de la compañía en la región. "Teníamos un centro de distribución más chico y ahora nos expandimos, casi cuadruplicamos nuestra capacidad de procesamiento de paquetes", indicó.
El representante de la empresa también destacó la articulación con las autoridades provinciales y municipales, los canales locales de contratación y los beneficios fiscales. Además, anticipó que "el comercio electrónico se va a duplicar en los próximos cinco años y estamos seguros de que Entre Ríos está en una posición para aprovechar esto y seguir creciendo año a año".
La apertura forma parte del plan de inversiones que Mercado Libre desarrolla durante 2026 en Argentina para ampliar su infraestructura logística y tecnológica. En los últimos meses, la compañía también anunció nuevos centros en Escobar, Don Torcuato y Luján de Cuyo, Mendoza.