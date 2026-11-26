La Cámara de Diputados convirtió en ley este jueves la reforma del Banco Central, tras ratificar las modificaciones introducidas por el Senado. La iniciativa fue aprobada con 141 votos afirmativos, ninguno en contra y 99 abstenciones. El Gobierno nacional buscará ahora avanzar con la media sanción del Presupuesto 2027.

Las abstenciones correspondieron a legisladores de Unión por la Patria (UP), el Frente de Izquierda (FIT), Elijo Catamarca, Encuentro Federal y parte de Provincias Unidas. Este último espacio se dividió entre votos afirmativos, abstenciones y ausencias.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) apunta a concentrar las funciones de la autoridad monetaria en la preservación del valor de la moneda, prohibir el financiamiento al Tesoro Nacional y la emisión monetaria sin respaldo.

Los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central

El oficialismo aceptó la modificación introducida por el Senado respecto del mecanismo de remoción de las autoridades del organismo. La nueva normativa establece que se necesitarán 37 votos en la Cámara alta para avanzar con ese procedimiento.

La propuesta original del Poder Ejecutivo contemplaba una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, La Libertad Avanza no contaba con los votos necesarios para insistir con esa redacción. Para la designación de autoridades se mantuvo el requisito de mayoría simple del Senado.

Durante la sesión, Diputados también aprobó por unanimidad, con 246 votos afirmativos, una modificación de la Ley de Pymes que incorporó expresamente a las cooperativas para facilitar su acceso a los beneficios fiscales y financieros del régimen.

Presupuesto 2027: las negociaciones con los gobernadores

Tras la sanción de la reforma del Banco Central, la atención se concentró en el tratamiento del Presupuesto 2027. El oficialismo alcanzó acuerdos con el PRO, la Unión Cívica Radical y legisladores vinculados con los gobernadores de Tucumán, Catamarca y San Juan.

No obstante, las principales diferencias se mantienen en la discusión en particular, instancia en la que los bloques provinciales y sectores de la oposición buscarán introducir modificaciones al dictamen de mayoría.

Entre los reclamos pendientes figuran el financiamiento de obras viales, especialmente en Córdoba y Santa Fe, la distribución de los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) retenidos.

Según informó La Nación, el Poder Ejecutivo propuso que cada provincia negocie individualmente con el Ministerio de Economía la distribución de esos fondos, que en conjunto superarían los $3 billones.

Los reclamos por el financiamiento de la discapacidad

Unión por la Patria buscará incorporar partidas específicas para garantizar el cumplimiento de la ley vinculada con la discapacidad, en respuesta a los planteos formulados por organizaciones del sector.

El artículo 35 del dictamen de mayoría no establece montos concretos y contempla la posibilidad de cubrir eventuales faltantes mediante reasignaciones de recursos del Tesoro Nacional.

Las organizaciones denunciaron una reducción nominal del 13% en los fondos destinados al programa Incluir Salud. Además, reclamaron garantías para el financiamiento de las prestaciones, la actualización de los aranceles y la cancelación de las deudas con los prestadores.

Las proyecciones económicas del Presupuesto 2027

En caso de obtener la media sanción de Diputados, el proyecto deberá ser remitido al Senado para su revisión. La iniciativa mantiene las principales estimaciones económicas elaboradas por el Poder Ejecutivo.

Las proyecciones oficiales para 2027 contemplan un crecimiento económico del 4%, una inflación anual del 18%, un tipo de cambio oficial de $1.847,60 y un superávit primario equivalente al 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI).

El debate presupuestario se desarrolla en un contexto de contracción económica. En septiembre, la actividad registró una caída interanual del 1,2%, pese a mostrar una recuperación mensual desestacionalizada del 1,1%. La evolución del tercer trimestre no logró revertir los diagnósticos de recesión técnica.

Los otros proyectos incluidos en la sesión

La agenda legislativa también contempla el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), la adhesión al Protocolo de Montevideo y los acuerdos para la transferencia de la Justicia a la Ciudad de Buenos Aires.

Además, se incluyeron la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la instauración de un día en honor al almirante Guillermo Brown.

En tanto, el Gobierno dejó fuera del temario el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas. Desde la Casa Rosada se comprometieron a que sea “la primera y principal iniciativa a tratar” durante las sesiones extraordinarias de diciembre.