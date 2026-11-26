El Senado inició este jueves una sesión en la que el oficialismo buscará aprobar la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027. También tratará el proyecto de prevención de la ludopatía, que contempla restricciones a la publicidad de apuestas online.
El Senado de la Nación inició este jueves una sesión en la que comenzó a debatir la suspensión de las PASO para las elecciones presidenciales y legislativas de 2027. La agenda parlamentaria también incluyó el tratamiento del proyecto de prevención de la ludopatía y una iniciativa destinada a combatir el juego ilegal.
La prioridad de La Libertad Avanza fue avanzar con la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional, luego de alcanzar un entendimiento con distintos bloques aliados para respaldar una versión acotada del proyecto.
El senador por Tierra del Fuego, Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue el encargado de abrir el debate y explicar las principales modificaciones contempladas en la iniciativa.
Suspensión de las PASO y reforma electoral
“El texto final que tenemos en el recinto tiene tres capítulos. El primero incorpora la filiación digital como herramienta nueva, es decir por medios electrónicos”, explicó el legislador oficialista.
Además, destacó la incorporación de Ficha Limpia, que establece restricciones para quienes pretendan postularse a cargos electivos y cuenten con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia.
Coto también detalló que la reforma contempla modificaciones en la Boleta Única de Papel, en la que “se incluye un casillero para poder votar lista única”.
La propuesta incorporó, además, la suspensión de las elecciones de representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur y la restitución de la mitad de la publicidad electoral contemplada en la legislación vigente.
Los votos que necesita el oficialismo
El bloque de La Libertad Avanza, presidido por Patricia Bullrich, cuenta con 21 senadores propios y necesita reunir 37 votos para alcanzar la mayoría absoluta requerida para aprobar la reforma electoral.
Según indicaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas, los diez integrantes de la Unión Cívica Radical podrían acompañar la iniciativa, al igual que tres representantes del PRO y legisladores de distintos espacios provinciales.
También se esperaba el respaldo de integrantes de Provincias Unidas y representantes de Chubut, Neuquén y Santa Cruz. De confirmarse esos apoyos, el oficialismo podría alcanzar los 40 votos.
Por su parte, el bloque Justicialista, encabezado por José Mayans e integrado por 22 senadores, manifestó su rechazo a la reforma. Otros espacios parlamentarios mantenían posiciones divididas o todavía no habían definido su voto.
Ley de Ludopatía: qué establece el proyecto
Otro de los puntos centrales de la sesión fue el tratamiento del proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde 2024.
La iniciativa establece la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas online en plataformas digitales, redes sociales, medios de comunicación, espectáculos e indumentaria deportiva.
También contempla restricciones para impedir el acceso de menores de edad a las plataformas virtuales de apuestas. La prohibición publicitaria alcanzaría, además, a la cartelería en la vía pública y en espacios privados de acceso público.
Las excepciones previstas permitirían la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos, casas de apuestas y agencias de lotería.
Penas de prisión y medidas contra el juego ilegal
El proyecto establece restricciones para operar plataformas de juegos de azar, entre ellas registrar deudas con el Estado nacional, contar con condenas firmes vinculadas al juego clandestino o integrar registros de deudores alimentarios.
Asimismo, contempla penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.
En paralelo, el oficialismo buscará avanzar con una iniciativa complementaria que otorgaría herramientas al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para intervenir y clausurar plataformas de apuestas que funcionen sin habilitación.
Los otros temas de la sesión del Senado
La agenda parlamentaria también incluyó el tratamiento de ascensos en el ámbito de la Cancillería y la designación de jueces, fiscales y defensores.
Además, estaba previsto debatir proyectos relacionados con la reducción del IVA a la fécula de mandioca y la declaración de la emergencia para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Entre los asuntos incluidos en el temario también figuró la prórroga por seis meses del Estatuto del Periodista.