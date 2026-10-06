Emiliano Gómez Tutau advirtió por la situación social en Paraná y habló del futuro político del peronismo

REDACCIÓN ELONCE
La situación social en Paraná, el endeudamiento de las familias y las dificultades económicas fueron algunos de los temas que analizó el concejal Emiliano Gómez Tutau. En Plaza Mansilla cuestionó las políticas provinciales y respaldó la gestión de Rosario Romero.
La situación social en Paraná atraviesa un escenario complejo, marcado por el endeudamiento de las familias, la caída del consumo y el crecimiento de las demandas de asistencia. Así lo advirtió el concejal Emiliano Gómez Tutau, durante una entrevista en el programa Plaza Mansilla, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
El edil analizó la realidad de la capital entrerriana desde tres dimensiones: la actividad económica, las condiciones sociales de los barrios y la respuesta de la gestión municipal. En ese marco, expresó su preocupación por las dificultades que enfrentan distintos sectores de la población y destacó las políticas impulsadas por la intendenta Rosario Romero.
Al referirse al comercio, el turismo, la hotelería y los servicios, sostuvo que “esos sectores los veo con dificultad, tratando de encontrarle el agujero al mate en un momento de mucha caída del consumo, con dificultades para insertarse en este modelo económico”. También señaló que Paraná mantiene características de ciudad administrativa y enfrenta dificultades para desarrollar un turismo más potente.
Una situación que calificó como dramática en los barrios
Gómez Tutau consideró que las mayores dificultades aparecen en los sectores populares, donde las necesidades económicas se combinan con problemas de empleo, endeudamiento y acceso a servicios esenciales.
“Veo una situación mucho más dramática. Uno va conociendo los datos del endeudamiento de muchos sectores, cómo la demanda alimentaria crece, las necesidades y las urgencias son otras”, manifestó.
El concejal vinculó este escenario con las transformaciones del mercado laboral y la pérdida del poder adquisitivo. Según explicó, existen trabajadores que necesitan más de una ocupación para sostener sus ingresos, mientras otras personas enfrentan dificultades para conseguir empleo.
“Hoy tenés dificultades para conseguir empleo, tenes cada vez más situaciones de marginalidad en términos de trabajo. Tenés multiempleo en algunos casos, pero toda esa rueda termina sin generar un piso salarial o de ingreso que te permita vivir dignamente”, expresó.
Endeudamiento, violencia y deterioro del tejido social
El dirigente advirtió que las dificultades económicas tienen consecuencias que exceden la falta de ingresos y afectan las relaciones familiares y comunitarias.
“Aparece el mecanismo de endeudamiento, que lo ves concretamente no solamente en las familias, sino también en sectores de clase media”, señaló.
También manifestó preocupación por situaciones de angustia, conflictos familiares y problemas de salud mental que, según indicó, son transmitidos por organizaciones barriales, clubes y espacios comunitarios.
“Ves que las barriadas obreras o nuestras comunidades tienen situaciones de salud mental muy potentes. Crece la angustia permanente, el quiebre familiar y la violencia familiar”, describió.
La preocupación por la salud mental y la contención comunitaria
Gómez Tutau sostuvo que las organizaciones sociales y los clubes cumplen una función importante en el acompañamiento de las familias, aunque consideró que sus posibilidades de intervención resultan insuficientes frente a determinadas problemáticas.
“Lo que te cuentan es dramático. Es una situación que no puede ser abordada directamente por la comunidad y necesita de presencia del Estado”, afirmó.
En ese contexto, también mencionó su preocupación por los suicidios y recordó el fallecimiento de un integrante del Concejo Deliberante. Planteó que las instituciones deben fortalecer las redes de acompañamiento y las respuestas vinculadas con la salud mental.
“Estamos en una situación de falta de esperanza y de contención de los sistemas de salud, que son el último eslabón de una serie de situaciones que pasan antes de llegar a ese punto”, sostuvo.
Préstamos informales y endeudamiento en los barrios
Otro de los temas abordados fue la existencia de mecanismos de financiamiento informal en sectores populares. El concejal señaló que estas situaciones suelen permanecer ocultas hasta que aparecen conflictos o episodios de violencia.
“Uno no termina nunca de escular, porque por lo general hay un pacto de silencio. Te enterás cuando se desbordó la situación, cuando pasó a una situación de violencia”, explicó.
Gómez Tutau vinculó algunos de estos préstamos con personas relacionadas con la comercialización de drogas y con situaciones de consumo problemático. Según describió, las deudas pueden comenzar con montos relativamente pequeños y crecer por la imposibilidad de cancelarlas.
“Estamos hablando de dinero de entre 15.000 y 20.000 pesos que se hace una bola todos los meses. Si un laburante tiene una tarjeta, tiene un ingreso, se quedan con la tarjeta”, relató.
Cuestionamientos al Gobierno provincial
Al analizar la respuesta institucional frente a estas problemáticas, Gómez Tutau formuló críticas a la política social del Gobierno de Entre Ríos.
“Creo que el Gobierno provincial no tiene hoy una decisión política de meterse en la construcción de políticas públicas vinculadas a la asistencia comunitaria, a trabajar y construir redes comunitarias”, afirmó.
El concejal consideró que la Provincia debería asumir un papel más activo en la articulación de políticas de contención y cuestionó que, desde su perspectiva, buena parte de esas responsabilidades recaiga sobre los municipios.
“No veo que el Gobierno provincial tenga una política para contener o neutralizar el drama social”, sostuvo.
El ejemplo de las frazadas y la asistencia municipal
Para fundamentar sus cuestionamientos, Gómez Tutau mencionó la distribución de frazadas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad durante el invierno.
Según afirmó, Paraná recibió una cantidad considerablemente menor a la que necesitaba para atender la demanda social.
“Nuestro municipio venía con una política de frazadas para los inviernos de tener entre 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 frazadas. No sé si le llegaron a dar 150 o 200 para pasar el invierno”, expresó.
El concejal insistió en que las políticas de asistencia deben complementarse con medidas destinadas a recuperar el empleo y los ingresos de las familias. “Nosotros creemos que el mayor ordenador social es el laburo. Por eso creemos en otro modelo económico”, remarcó.
El respaldo a la gestión de Rosario Romero
En contraposición a sus cuestionamientos a las políticas provinciales, Gómez Tutau destacó la actividad del Gobierno municipal encabezado por Rosario Romero.
“Uno ve una gestión muy activa, que asume muchas responsabilidades”, manifestó.
Entre los aspectos que valoró mencionó la continuidad de obras públicas, el sostenimiento de servicios esenciales, las políticas sociales y las iniciativas vinculadas con el transporte.
También reconoció que la magnitud de las necesidades dificulta evaluar completamente de manera positiva la situación de la ciudad. “Te cuesta hacer una evaluación positiva del todo porque es como la teoría de la manta corta: querés avanzar con alguna acción y enseguida tenés una demanda mucho mayor”, explicó.
El escenario político de 2027 y las dificultades del peronismo
Durante la entrevista, el concejal también analizó las perspectivas electorales de 2027 y los desafíos que enfrenta el peronismo para recuperar competitividad.
Consideró que el presidente Javier Milei logró consolidar una identidad política que resulta difícil de confrontar desde los sectores opositores.
“Es muy difícil para el peronismo presentarse como una opción de futuro”, reconoció.
Según su interpretación, el principal problema de su espacio político es la dificultad para construir una propuesta que trascienda la reivindicación de experiencias anteriores y dialogue con las nuevas demandas de la sociedad.
Kicillof y la necesidad de construir una alternativa
En el plano nacional, Gómez Tutau identificó al gobernador bonaerense Axel Kicillof como una de las figuras con posibilidades de representar una alternativa política.
“Creo que hoy el candidato que más expresa una idea de esperanza es Kicillof”, afirmó.
Sin embargo, sostuvo que el dirigente debería desarrollar una propuesta más amplia, capaz de interpelar a diferentes sectores económicos y sociales.
“Me gusta el Kicillof más combativo, planteando un modelo de nuevas canciones, que un Kicillof nostálgico pensando en que lo que pasó fue buenísimo y que hay que recuperar algunas cosas”, expresó.
El papel de los intendentes en el armado provincial
Al analizar el escenario entrerriano, el concejal consideró que los intendentes tendrán un papel central en la reorganización del peronismo.
“Los que van a tener protagonismo en el armado provincial son los intendentes, por las características que tiene hoy el peronismo”, sostuvo.
En ese marco, mencionó nombres que circulan dentro del espacio político, entre ellos el de la intendenta de Paraná, Rosario Romero.
No obstante, reveló que la jefa comunal le transmitió su intención de concentrarse en la política local. “Rosario tiene más resuelto, me lo ha transmitido a mí, su idea de repetir, de pensar la política más en términos locales”, aseguró.
Los números electorales y el desafío de ampliar el peronismo
Gómez Tutau realizó un análisis de los resultados de las últimas elecciones en Paraná para explicar las dificultades que enfrenta el peronismo.
Según los números que expuso, el espacio cuenta con un piso electoral que oscila entre los 54.000 y 60.000 votos, mientras que las fuerzas opositoras alcanzaron entre 80.000 y 90.000 sufragios en escenarios de fuerte polarización.
“Nosotros tenemos un problema de representación política para acumular y ser competitivos”, reconoció.
En consecuencia, planteó la necesidad de construir acuerdos más amplios y fortalecer la representación de sectores sociales que actualmente no encuentran suficiente participación en las estructuras partidarias.
La creación de Ciudad Viva y su futuro político
Sobre el cierre de la entrevista, Gómez Tutau anticipó que trabaja en la conformación de un nuevo espacio denominado Ciudad Viva, después de haber dejado la conducción del Movimiento Evita.
“Hoy estamos armando un espacio que se llama Ciudad Viva, que tiene gente de todos los sectores. No solamente hay peronistas, hay de todo un poco”, explicó.
Según indicó, la propuesta busca intervenir en el debate sobre el futuro de Paraná y promover una mayor participación de organizaciones sociales, trabajadores y distintos sectores de la comunidad en las decisiones políticas.
“Si nos convocan a participar de un ámbito de decisión, participaremos y, si no, empezaremos a construir nuestro propio ámbito de participación”, anticipó.
De esta manera, el concejal dejó planteada su intención de participar en las discusiones políticas de cara a 2027, aunque sin confirmar una candidatura. Su objetivo, según expresó, es construir un espacio que permita discutir políticas de vivienda, empleo y desarrollo social, en un escenario que considera especialmente complejo para Paraná.