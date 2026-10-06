Frigerio entregó la adhesión al RINI a una metalúrgica de Gualeguaychú que proyecta invertir $9.500 millones

Metalúrgica Hermann RINI es el proyecto productivo que recibió el respaldo del gobierno de Entre Ríos mediante la adhesión de la firma al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones. El gobernador Rogelio Frigerio entregó la resolución correspondiente durante una visita a la planta ubicada en el parque industrial de Gualeguaychú, donde la compañía proyecta una inversión de 9.500 millones de pesos.

La iniciativa contempla la fabricación de semirremolques tipo cisterna destinados al transporte de sustancias líquidas, principalmente derivados vinculados con la industria petrolera. El proyecto prevé ampliar la capacidad productiva de la compañía, incorporar tecnología y maquinaria y generar 60 nuevos puestos de trabajo.

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Durante la recorrida, Frigerio destacó la trayectoria de la firma familiar, dedicada a la fabricación y comercialización de acoplados, carrocerías y semirremolques. "Es una empresa que nos llena de orgullo a todos los entrerrianos", afirmó el mandatario y aseguró que se trata de la firma "con más patentamientos del país desde hace varios años".

El potencial de Vaca Muerta y el respaldo del RINI

El gobernador vinculó el proyecto de expansión con las oportunidades que presenta el desarrollo energético argentino. En ese sentido, señaló que la metalúrgica registra "un crecimiento vinculado a la explosión de la energía de Vaca Muerta", además de considerar que existe potencial para atender en el futuro las demandas provenientes de la actividad minera.

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Frigerio explicó que el régimen provincial busca acompañar a las empresas ante ese escenario. "El RINI los ayudará cuando esta demanda empiece a crecer y comiencen a ser más competitivos. Esa es la idea que tenemos nosotros del aporte del Estado", expresó.

Por parte de la compañía, Juan Hermann, junto a sus hermanos Jorge y Hugo, valoró el acompañamiento oficial. "Es muy importante para la empresa tener el apoyo de la provincia para mejorar la competitividad, que es lo más importante hoy y que tan difícil se está haciendo a los entrerrianos", sostuvo.

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Una empresa que emplea a más de 500 familias

El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, destacó el impacto laboral que tiene actualmente la metalúrgica en la ciudad. Según indicó, la empresa brinda trabajo a más de 500 familias, a lo que se suman los puestos indirectos vinculados con su actividad industrial.

"Estamos muy contentos con que una empresa histórica de nuestra ciudad reciba el RINI. Los ayudará a ser más competitivos", señaló Davico. Además, destacó el crecimiento registrado por la compañía y las perspectivas que abre la nueva inversión.

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De la actividad también participaron el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; el presidente del Ente Región Centro, Atilio Benedetti; el senador departamental Jaime Benedetti; y la viceintendenta de Gualeguaychú, Julieta Carraza.

Cómo será la inversión de $9.500 millones

El proyecto comenzó en enero de 2025 con la adquisición de maquinaria y avanzó en marzo de ese mismo año con la compra de un lote y naves industriales ubicadas junto a las instalaciones actuales. Allí se desarrollará la nueva línea destinada a producir semirremolques cisterna para el transporte de líquidos.

Actualmente, Metalúrgica Hermann trabaja en el desarrollo de los prototipos. La finalización de esa etapa está prevista para fines de este año y posteriormente deberá avanzar con la aprobación de los productos por parte de las empresas petroleras. La comercialización se encuentra proyectada para 2026.

La adhesión al RINI permitirá respaldar una inversión total estimada en $9.500 millones, destinada a ampliar infraestructura e incorporar equipamiento y tecnología. El proyecto apunta a posicionar a la empresa entrerriana frente a la creciente demanda de la industria energética y, al mismo tiempo, sumar 60 nuevos empleos a su estructura productiva.