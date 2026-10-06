El gobernador destacó el rol del campo y las políticas para fortalecer la producción y la competitividad

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes la apertura de la jornada abierta de la Sociedad Rural Argentina que se realizó en Gualeguaychú. Allí destacó el potencial del sector agropecuario, y las medidas provinciales para mejorar los caminos rurales y la competitividad.

En la apertura de la jornada, que se desarrolló en Almacén Rivollier Eventos, el mandatario estuvo acompañado por el presidente Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino y el vicepresidente, Carlos Odriozola; el secretario de Infraestructura de la Nación, Fernando Herrmann; y el intendente Gualeguaychú, Mauricio Davico, entre otras autoridades.

Durante su discurso, Frigerio felicitó a los nuevos miembros de la Comisión Directiva y les deseó "mucha suerte en esta nueva gestión". Allí recordó algunos puntos del viaje a París que compartió junto a otros gobernadores y funcionarios nacionales. "Es evidente el interés que sigue habiendo por la Argentina", dijo y remarcó que ese interés alcanza especialmente al campo, "el sector más competitivo del mundo".

En ese marco, Frigerio señaló que la estabilidad macroeconómica constituye una condición necesaria para recuperar competitividad y atraer inversiones. "Una competitividad que hoy además es cada vez más evidente de la mano de la estabilidad macroeconómica", afirmó, y destacó la capacidad del sector agropecuario para adaptarse y buscar permanentemente mejoras en sus costos y márgenes de producción.

El mandatario también se refirió a la necesidad de reducir la carga impositiva sobre la producción y a la eliminación de las retenciones. "Es un impuesto horrible que no tiene que existir, que tiene que desaparecer en la Argentina", sostuvo. En la misma línea, planteó la necesidad de trabajar de manera conjunta entre Nación, provincias y organizaciones rurales para avanzar hacia un esquema tributario más competitivo.

Uno de los ejes de su exposición fue la situación de los caminos rurales y las acciones que desarrolla la provincia para mejorar su transitabilidad. "Lo importante no es el instrumento que usemos para arreglar los caminos. Lo importante es hacer transitables los caminos, usando cualquier instrumento que tengamos a mano", afirmó Frigerio, quien destacó la sanción de la Ley de Consorcios Rurales y los convenios celebrados con municipios y comunas para descentralizar las tareas de mantenimiento.

Ante el escenario climático previsto para los próximos meses, el gobernador también se refirió a la necesidad de fortalecer la preparación frente al fenómeno de El Niño y sus posibles efectos en la región. "Tenemos que estar preparados para ver si podemos amortiguar el impacto de lo que seguramente se va a venir", sostuvo. En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con los municipios y adelantó gestiones vinculadas al Fondo Hídrico nacional.

En materia vial, el mandatario adelantó que dentro de muy pocas semanas "vamos a presentar en sociedad una de las mayores compras de maquinaria de muchas décadas", y detalló que incluirá motoniveladoras, excavadoras y camiones destinados a las tareas de mantenimiento y recuperación de la red vial productiva. También remarcó la importancia de escuchar a los productores para definir las prioridades de intervención.

Finalmente, Frigerio llamó a sostener el rumbo económico y destacó el potencial de Entre Ríos y de la Argentina para incrementar sus exportaciones. "Estamos a muy poco de vencer esas dos restricciones que han marcado la historia de los últimos 50 años en Argentina y no tenemos que aflojar", afirmó. En ese sentido, convocó a "persistir en el rumbo, no volver nunca más para atrás, no repetir los errores del pasado y creer en nosotros mismos", y reivindicó al campo como "la locomotora de la recuperación de la economía argentina".