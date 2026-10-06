Centro de Salud de Piedras Blancas: la Provincia confirmó el horario de atención y aclaró quién debe financiar su ampliación

El Ministerio de Salud ratificó que el Centro de Salud Teresa Schreiner de Piedras Blancas atenderá de lunes a viernes, de 7 a 19. Explicó que el convenio para ampliar la cobertura venció en mayo y que el municipio deberá financiar las horas adicionales.
El Centro de Salud de Piedras Blancas continuará funcionando de lunes a viernes, de 7 a 19, según confirmó el Ministerio de Salud de Entre Ríos. La cartera sanitaria aclaró que ese horario corresponde al nivel de atención del establecimiento y sostuvo que cualquier ampliación deberá acordarse mediante un nuevo convenio con financiamiento municipal.
La explicación oficial se produjo luego del vencimiento, en mayo, del convenio que permitía extender la cobertura horaria del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Teresa Schreiner. Desde entonces, según informó la Provincia, se mantuvieron distintas instancias de diálogo con el municipio para establecer un nuevo acuerdo.
El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, señaló que el Gobierno provincial busca adecuar estos convenios a la legislación vigente y modificar mecanismos de financiamiento utilizados anteriormente.
Por qué no se renovó el convenio anterior
“Desde la Provincia estamos regularizando situaciones que se sostenían a través de convenios celebrados durante la gestión anterior y que ya vencieron”, explicó Blanzaco.
El funcionario agregó que “esos acuerdos establecían mecanismos de pago que no se ajustaban a la legislación vigente y que podían ser observados por los organismos de control”.
Según detalló el Ministerio, el convenio anterior contemplaba que la Provincia abonara módulos a enfermeros pertenecientes a la planta municipal para cubrir las horas adicionales de atención.
Sin embargo, la cartera sanitaria explicó que los módulos correspondientes a la carrera médico-asistencial están destinados a los profesionales comprendidos en la Ley 9892, que no incluye al personal de enfermería.
Por ese motivo, sostuvo que el mecanismo de pago utilizado anteriormente no puede continuar financiándose con recursos provinciales.
Qué atención se garantiza en Piedras Blancas
El Ministerio de Salud ratificó que el establecimiento continuará brindando las prestaciones correspondientes al primer nivel de atención, dentro del horario establecido de lunes a viernes, de 7 a 19.
La Provincia explicó que los Centros de Atención Primaria de la Salud funcionan de acuerdo con su nivel de complejidad. Como regla general, cumplen ese horario, mientras que los Centros Regionales de Referencia (CRR) ofrecen atención durante las 24 horas.
En el caso de Piedras Blancas, el municipio podrá solicitar una ampliación horaria mediante los mecanismos previstos por la normativa y asumir el financiamiento del personal necesario para cubrir esa extensión.
“La Provincia va a seguir trabajando junto a los municipios para garantizar el acceso a la salud, pero cada jurisdicción debe asumir las responsabilidades que le corresponden”, afirmó Blanzaco.
Cómo funcionan los convenios con otros municipios
Actualmente, el Ministerio de Salud trabaja con más de 50 gobiernos locales mediante acuerdos que permiten reforzar los servicios de atención sanitaria. En estos esquemas, las juntas de gobierno, comunas o municipalidades aportan profesionales para ampliar la cobertura de los establecimientos provinciales.
La cartera sanitaria indicó que esta modalidad permitió incorporar atención durante las 24 horas en distintos centros de salud.
Como ejemplo, explicó que un establecimiento puede funcionar con personal provincial entre las 7 y las 19, mientras que la franja comprendida entre las 19 y las 7 queda cubierta por trabajadores contratados mediante convenios con el gobierno local.
De esta manera, la Provincia ratificó que la atención habitual del Centro de Salud Teresa Schreiner está garantizada, mientras que la recuperación de una cobertura horaria ampliada dependerá de un nuevo acuerdo con el municipio de Piedras Blancas.