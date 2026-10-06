Elecciones en Santa Fe 2027: confirmaron las fechas de las PASO y las generales

Las elecciones en Santa Fe 2027 ya tienen calendario: las listas cerrarán el 12 de febrero, las PASO serán el 18 de abril y las generales, el 13 de junio. Se elegirán gobernador y vice, legisladores provinciales, intendentes y concejales.
Las elecciones en Santa Fe 2027 ya tienen sus principales fechas definidas: el cierre de listas será el 12 de febrero, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se desarrollarán el 18 de abril y los comicios generales tendrán lugar el 13 de junio. De esta manera, la provincia abrirá el calendario electoral del próximo año en Argentina.
En esos comicios, los santafesinos deberán elegir gobernador y vicegobernador, senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes y concejales. Las elecciones provinciales estarán nuevamente separadas de las nacionales.
El esquema fue confirmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien anteriormente había adelantado los meses previstos para cada instancia, aunque todavía no había precisado las fechas. La formalización del cronograma quedará plasmada en el correspondiente decreto de convocatoria.
Qué dijo Pullaro sobre el calendario electoral
“El decreto todavía no está, pero no nos vamos a hacer los misteriosos con esto como no lo hicimos nunca”, explicó Pullaro ante una consulta periodística sobre las fechas previstas para las elecciones provinciales.
El mandatario señaló que el Ministerio de Gobierno terminaba de analizar el calendario de feriados y fines de semana largos. El objetivo era evitar que alguna de las jornadas electorales coincidiera con períodos de mayor movimiento turístico y pudiera afectar la participación de los votantes.
La definición estableció así un período de poco más de cuatro meses entre el cierre de listas y las elecciones generales. Las PASO, previstas para el 18 de abril, quedarán ubicadas prácticamente en la mitad de ese recorrido electoral.
Santa Fe votará separada de las elecciones nacionales
Como ocurrió en anteriores procesos electorales, Santa Fe mantendrá desdoblados sus comicios respecto de las elecciones nacionales. El calendario provincial permitirá concentrar la campaña y el debate electoral en las candidaturas y temas propios del distrito, detalló Rosario 3.
A su vez, los plazos previstos por la Constitución provincial también inciden sobre el período disponible para convocar y desarrollar las elecciones. Con las generales programadas para el 13 de junio, Santa Fe se convertirá en una de las primeras provincias en renovar sus autoridades durante 2027.
La separación de ambos calendarios podría llevar a los santafesinos a concurrir hasta cinco veces a las urnas durante el próximo año, aunque esto dependerá de cómo finalmente quede configurado el proceso electoral nacional, particularmente respecto de las PASO, además de la eventual realización de una segunda vuelta presidencial.
Las primeras repercusiones políticas
La difusión del cronograma comenzó a generar reacciones entre dirigentes de distintos espacios. El senador nacional Marcelo Lewandowski señaló que las fechas se encontraban dentro de los tiempos habituales utilizados en los últimos procesos electorales de Santa Fe.
Por su parte, el diputado nacional Diego Giuliano cuestionó que el calendario hubiera sido elaborado sin una instancia previa de diálogo con sectores de la oposición. Las fechas comenzarán ahora a ordenar las negociaciones internas de los partidos y frentes que buscarán competir en 2027.
En tanto, el senador provincial Felipe Michlig ya había anticipado días atrás que las elecciones generales serían el 13 de junio. También habían comenzado a circular el 18 de abril para las PASO y el 12 de febrero para el cierre de listas, fechas que finalmente quedaron confirmadas.