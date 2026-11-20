El Consejo Departamental Paraná del Partido Justicialista rechazó las expresiones realizadas durante un streaming contra la intendenta Rosario Romero. Cuestionó al concejal Maximiliano Rodríguez Paulín y al funcionario provincial Aníbal Steren, tras la denuncia presentada por el municipio.
El Partido Justicialista repudió las amenazas contra Rosario Romero a través de un comunicado del Consejo Departamental Paraná, luego de que la Municipalidad presentara una denuncia judicial por expresiones realizadas durante un programa de streaming en el que se debatían decisiones del gobierno local sobre el transporte público de pasajeros.
El pronunciamiento, firmado por Jorge Vázquez, presidente del Consejo Departamental Paraná del PJ, cuestionó la participación del concejal Maximiliano Rodríguez Paulín y del funcionario provincial Aníbal Steren en el programa donde, según sostuvo el espacio político, se incitó a quemar la vivienda de la intendenta.
"Esta concepción violenta de la política que fuera denostada por los argentinos con la recuperación de la democracia, se abre espacio nuevamente de la mano de la provocación, el agravio y el odio sistemático", expresó el comunicado partidario.
La denuncia presentada por la Municipalidad
La reacción del justicialismo se produjo después de que el secretario Legal y Administrativo municipal, Pablo Testa, acudiera este jueves al Ministerio Público Fiscal para denunciar los hechos.
La presentación judicial involucró al concejal Rodríguez Paulín y al fotógrafo Juan Manuel Hernández por presuntas amenazas, instigación a cometer delitos, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva.
Además, el municipio solicitó que las expresiones fueran analizadas desde una perspectiva de violencia política de género, debido a que estuvieron dirigidas contra la intendenta de Paraná.
El respaldo del justicialismo a la gestión municipal
En otro tramo del documento, el PJ defendió las políticas implementadas por la administración de Rosario Romero, particularmente las vinculadas con la renovación del transporte público, la asistencia social y la atención de las familias afectadas por la creciente del río Paraná.
El Consejo Departamental sostuvo que estas medidas tenían como objetivo promover la justicia y la paz social, y cuestionó a sectores políticos que, según su interpretación, recurrían a la confrontación y la violencia.
"Como peronistas venimos a refrendar las políticas de justicia social y el respeto y la tolerancia como ejes de la construcción política", concluyó el comunicado firmado por Vázquez.