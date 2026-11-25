Este miércoles se cumplen seis años de la muerte de Diego Maradona. La causa judicial ingresó en su etapa decisiva, con pedidos de prisión para seis profesionales de la salud. Cuándo se conocerá la sentencia.
Este miércoles 25 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, quien falleció a los 60 años mientras atravesaba una internación domiciliaria en un barrio privado del partido bonaerense de Tigre, tras haber sido operado por un hematoma subdural.
Un nuevo aniversario de la muerte del astro del fútbol argentino encuentra a la causa judicial en su etapa decisiva. Luego de un extenso proceso, que incluyó pericias médicas, declaraciones de testigos y la anulación del primer juicio oral en 2025, el tribunal fijó la fecha para dar a conocer el veredicto.
La Fiscalía solicitó penas de entre cuatro y doce años de prisión para seis de los profesionales de la salud que intervinieron en la atención del excapitán de la Selección Argentina durante sus últimos días de vida.
Los últimos días de Diego Maradona
El 2 de noviembre de 2020, apenas tres días después de haber celebrado su cumpleaños número 60, Maradona fue internado en un centro asistencial de La Plata. Posteriormente, fue trasladado a la Clínica Olivos, donde fue intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural.
El 11 de noviembre recibió el alta médica y fue trasladado a una vivienda del barrio privado San Andrés, en Benavídez, donde continuó su recuperación bajo la modalidad de internación domiciliaria.
Dos semanas después, el 25 de noviembre, falleció como consecuencia de un edema agudo de pulmón derivado de una insuficiencia cardíaca crónica agravada, sumada a una miocardiopatía dilatada. Las condiciones en las que recibió atención médica quedaron bajo investigación judicial.
Muerte de Maradona: qué penas pidió la Fiscalía
Siete profesionales de la salud llegaron al segundo juicio oral por la muerte del exfutbolista. Durante los alegatos finales, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren establecieron distintos grados de responsabilidad entre los integrantes del equipo sanitario.
El Ministerio Público Fiscal mantuvo la acusación por homicidio simple con dolo eventual para los principales acusados, mientras que solicitó condenas por homicidio culposo para otros integrantes del equipo.
Los pedidos de pena fueron los siguientes:
Leopoldo Luque (neurocirujano): 12 años de prisión y diez de inhabilitación profesional.
Nancy Forlini (coordinadora de Swiss Medical): diez años de prisión y diez de inhabilitación.
Agustina Cosachov (psiquiatra): ocho años de prisión y diez de inhabilitación profesional.
Carlos Díaz (psicólogo): cinco años de prisión y diez de inhabilitación.
Mariano Perroni (coordinador de enfermería): cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación.
Ricardo Almirón (enfermero): cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación profesional.
Por su parte, el médico clínico Pedro Di Spagna fue absuelto luego de que la Fiscalía y las querellas desistieran de formular una acusación en su contra.
En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid quedó al margen de este debate oral debido a que solicitó ser juzgada mediante un juicio por jurados.
Cuándo se conocerá el veredicto por la muerte de Maradona
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro dará a conocer su sentencia el próximo martes 22 de diciembre de 2026, a las 12.
La fecha fue confirmada por el presidente del tribunal, Alberto Gaig, durante el cierre de la última audiencia, celebrada el pasado 22 de octubre.
Gaig, junto a los magistrados Alberto Ortolani y Pablo Rolón, deberá resolver la responsabilidad penal de los acusados a partir de las pruebas incorporadas al expediente, las declaraciones de los peritos y los argumentos presentados por las partes.
De esta manera, a casi un mes del sexto aniversario de la muerte de Diego Maradona, la Justicia dará a conocer el veredicto de un proceso que buscó determinar las responsabilidades de quienes estuvieron a cargo de su atención sanitaria.