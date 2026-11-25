La sesión se llevará adelante este miércoles a partir de las 9, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz en el marco del programa "El Concejo en tu Barrio".
El plenario del Concejo Deliberante se llevará adelante este miércoles 25 de noviembre, a partir de las 9, en el marco del programa "El Concejo en tu Barrio" (ordenanza 9388), herramienta que tiene como objetivo la descentralización de las sesiones, llevando las mismas a distintos barrios de la ciudad.
Según la norma, la ejecución de la sesión será desempeñada con total normalidad siguiendo lo establecido por el Reglamento Interno del HCD, de acuerdo a la modalidad ordinaria. Una vez concluido el temario y cerrada la sesión ordinaria, se invitará a los concejales presentes a generar la oportunidad de tener diálogo directo con todos los sectores vivos del barrio con el objetivo de fortalecer el vínculo entre los ediles y los vecinos del lugar.
Entre los dictámenes que serán sometidos a votación se encuentra uno correspondiente al proyecto de ordenanza presentado por la concejala Fernanda Facello Gerez, a través del cual se impulsa un nuevo Régimen Normativo que establezca y regule de manera integral las condiciones, requisitos y modalidades aplicables a la prestación del Servicio de Transporte Escolar.
También cuenta con despacho de Comisión un proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal que impulsa la modificación de la ordenanza 9277, referente a la "Creación del Ente Mixto de Turismo de la Ciudad de Paraná".
En este marco, los ediles tratarán el proyecto de ordenanza presentado por el concejal Emiliano Gómez Tutau, a través del cual se crea el Programa Municipal de Seguridad y Accesibilidad Peatonal "Paraná, el Peatón Primero".