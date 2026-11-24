“Remar Contracorriente”, el cortometraje documental que registró una travesía de 1.200 kilómetros por el río Paraná, formará parte de la programación del 8.º Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER).

La producción, dirigida por Francisco Paredes, se proyectará el domingo 29 de noviembre, a las 17.30, en la Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, en Paraná, con entrada gratuita.

La película, seleccionada para integrar la muestra de cortos entrerrianos, tiene una duración de 17 minutos y recupera la experiencia de un grupo de activistas y ciudadanos que, durante el mes del agua de 2025, navegó desde Formosa hasta Rosario.

A bordo de kayaks, canoas y veleros artesanales, los participantes recorrieron durante 22 días las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. La iniciativa buscó visibilizar las preocupaciones de las organizaciones ambientales respecto del modelo de gestión de la vía navegable y sus posibles consecuencias sobre el ecosistema.

Una travesía que pasó por ocho localidades entrerrianas

En territorio entrerriano, la expedición pasó por La Paz, Santa Elena, Hernandarias, Pueblo Brugo, Paraná, Villa Urquiza, Aldea Valle María y Diamante. El recorrido permitió documentar los paisajes ribereños y el vínculo de las comunidades con el río.

La remada fue coordinada por el Movimiento Cuidadores de la Casa Común y la Fundación Eco Urbano, con el apoyo del Foro por la Recuperación del Paraná.

Además, contó con la adhesión de más de 180 organizaciones sociales, ambientales, culturales, religiosas y gremiales de Argentina y América Latina, que acompañaron los reclamos vinculados con la preservación de los recursos hídricos.

El antecedente histórico de la remada de 1996

La historia que recupera el documental tiene sus antecedentes en una movilización ambiental que comenzó en Entre Ríos hace tres décadas. En 1996, los pescadores entrerrianos Luis “Cosita” Romero y Raúl Rocco navegaron en canoa desde Yacyretá hasta Paraná.

El objetivo de aquella expedición fue advertir sobre las consecuencias de una megarepresa proyectada sobre el Paraná Medio, cuya construcción habría provocado la inundación de aproximadamente 800.000 hectáreas.

La movilización popular culminó el 25 de septiembre de 1997 con la sanción de la Ley Provincial N.º 9092, que prohibió este tipo de obras en Entre Ríos. Casi treinta años después, Romero encabezó una nueva travesía vinculada con la defensa del río.

Las preocupaciones ambientales que aborda el documental

En esta oportunidad, los participantes centraron sus reclamos en los pliegos de licitación de la vía navegable, que contemplan la profundización del dragado a 44 pies.

Según advirtieron los colectivos sociales y ambientales involucrados, esa medida podría incrementar la sedimentación, afectar los humedales y la fauna ictícola, además de comprometer el acceso al agua de las comunidades ribereñas.

A través de las imágenes registradas durante la navegación, “Remar Contracorriente” aborda la relación entre las actividades humanas y el ambiente. La película también recupera el valor de la organización comunitaria como respuesta a las problemáticas que identificaron los protagonistas.

Francisco Paredes y la realización de “Remar Contracorriente”

Francisco Paredes, director y productor del cortometraje, es ambientalista, gestor cultural y documentalista, con más de veinte años de trayectoria en televisión y series documentales. Conoció la experiencia de 1996 a través de Luis “Cosita” Romero y concibió la película como una herramienta para acercar la problemática del río a diferentes públicos.

La producción contó con la edición de Rodrigo Noya y Francisco Paredes, música de Sebastián Escofet, asistencia de producción de Lucila Berisso, diseño gráfico de Germán Fray y postproducción de audio de Drago&Schaff.

Entre los protagonistas participaron Luis “Cosita” Romero, Ukai Gladys Do Nascimento, Mario Rios, Elias Sigura, Martha Arriola, Gustavo Medina, Gerardo Villalba, Matias Postai, Luciano Orellano, Mariano Martinez, Sebastian Martinez Ledezma, Gabriel Jesus Martelon, Javier “Tula” Nuñez, Luciano Salamone y Francisco Paredes.

Cuándo y dónde ver el documental en el FICER

El cortometraje argentino, realizado en 2026, tendrá su función en el marco de la muestra de cortos entrerrianos del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos.

La proyección está programada para el domingo 29 de noviembre, a las 17.30, en la Sala Verónica Kuttel de La Vieja Usina, en Paraná.

La entrada será gratuita y permitirá al público conocer el registro audiovisual de una expedición que reunió a ciudadanos y organizaciones en torno a la preservación del río Paraná.