La abogada y escribana Verónica Pérez fue designada como nueva directora ejecutiva del PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), tras desarrollar una trayectoria de casi tres décadas en la gestión pública y dentro del propio organismo.

Según la información oficial difundida sobre su nombramiento, Pérez inició su carrera institucional en la Unidad de Gestión Local (UGL) de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, donde ocupó distintas funciones hasta alcanzar el cargo de coordinadora.

Desde el entorno de la obra social destacaron que la nueva titular cuenta con conocimiento de la estructura administrativa y operativa del instituto, además de mantener vínculos de diálogo con las organizaciones sindicales del sector.

Quién es Verónica Pérez, la nueva titular del PAMI

La flamante directora ejecutiva desarrolló buena parte de su carrera en el conurbano bonaerense, donde desempeñó tareas vinculadas al funcionamiento territorial del organismo y la atención de sus afiliados.

Desde la institución señalaron que su experiencia en la gestión y su "cercanía" con los jubilados y pensionados constituyeron aspectos relevantes para su llegada a la máxima conducción de la obra social.

Asimismo, indicaron que la funcionaria "cuenta con el respaldo de trabajadores" del organismo para afrontar esta nueva etapa.

Cuáles serán las prioridades de su gestión

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la administración encabezada por Pérez tendrá como prioridad profundizar el proceso de reordenamiento del PAMI, bajo los principios de "austeridad, transparencia y eficiencia" en el manejo de los fondos públicos.

Uno de los principales objetivos anunciados será "optimizar" la administración de los recursos que recibe el instituto a través de los aportes de los contribuyentes.

La nueva conducción buscará que esa reorganización presupuestaria se traduzca en "mejoras" en las prestaciones médicas y asistenciales destinadas a los jubilados y pensionados, según indicaron desde el organismo.