La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta final del Ejecutivo municipal, por considerar que "no logra recuperar el poder adquisitivo de los salarios, que continúan por debajo de la inflación, ni contempla los principales puntos planteados por el Sindicato en su contrapropuesta".

El ofrecimiento de un 5% de aumento con los haberes de noviembre y una suma extraordinaria de $150.000 en enero de 2027 "resulta insuficiente frente a la realidad de los trabajadores municipales".

ATE planteó un incremento del 5% en un solo tramo, un nuevo porcentaje de aumento para diciembre y una actualización en enero de 2027 tomando como referencia la evolución del IPC, además de una suma extraordinaria que no fuera inferior a la percibida en 2025.

Asimismo, la contrapropuesta contempla la estabilidad laboral de los trabajadores contratados, la actualización de las asignaciones familiares, la apertura de mesas de trabajo sectoriales, una mesa técnica para revisar el escalafón y la escala salarial y un plan de recupero del salario perdido 2023.

Ante la falta de respuestas a estos planteos, el Sindicato se declaró "en estado de alerta" y reafirmó "la necesidad de avanzar en una recomposición salarial que permita recuperar lo perdido y garantice un salario acorde al costo de vida".

Finalmente, indicaron que se valora la instancia de diálogo sostenida con el Ejecutivo municipal y la posibilidad de plantear las demandas del sector. Sin embargo, "esta instancia debe traducirse en respuestas concretas. Seguiremos defendiendo el salario, las condiciones laborales y los derechos de las y los trabajadores municipales, sin resignar nuestros reclamos".