Montiel sufrió una distensión y River lo pierde para la ida de la Sudamericana

Gonzalo Montiel sufrió una distensión en el aductor izquierdo y no podrá jugar el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, en Bogotá. Los estudios confirmaron la lesión del defensor de River, quien había salido reemplazado por una molestia durante el triunfo frente a Argentinos Juniors.

La lesión representó la contracara de una noche positiva para el Millonario en el Monumental. River consiguió su primer triunfo del semestre después de cinco derrotas consecutivas y Montiel había sido protagonista al convertir el primer gol del encuentro.

El lateral debió abandonar el campo en el comienzo del segundo tiempo debido a una molestia muscular. Si bien inicialmente generó preocupación, los exámenes posteriores determinaron que la lesión resultó menos grave de lo que se había temido y el campeón del mundo podría regresar en los próximos compromisos, publicó TyC Sports.

Coudet deberá rearmar la defensa

La ausencia de Montiel generó un inconveniente adicional para Eduardo Coudet de cara al encuentro en Colombia: Cachete era el único lateral derecho natural y experimentado disponible dentro de la nómina habilitada para disputar esta instancia de la Copa Sudamericana.

River incorporó nueve jugadores durante el mercado de pases, pero solamente podía realizar cinco modificaciones en la lista para esta fase del certamen. En ese contexto, Coudet decidió no incluir al uruguayo Giovanni González, por lo que perdió una de las alternativas naturales para reemplazar a Montiel.

Además, Fabricio Bustos ya no integra la lista y se entrenó por separado en el predio de Cantilo, mientras que Ulises Giménez salió a préstamo a Sarmiento de Junín y Matías Unyicio continuó su carrera en Racing de Montevideo. El panorama se complicó todavía más por las lesiones de Lucas Obregón y Thiago Salvatierra.

Un juvenil aparece como alternativa

Ante las diferentes bajas, Yutiel Susano quedó como el único lateral derecho disponible en la lista para viajar a Colombia. Se trata de un defensor de 19 años que originalmente se desempeñaba como marcador central y posteriormente fue reconvertido para ocupar la banda.

El juvenil todavía no sumó minutos oficiales ni fue convocado para un partido de Primera División. Sin embargo, integró el grupo de jóvenes que viajó a Portugal para participar del amistoso de pretemporada frente a Flamengo.

Susano llegó a River en 2015, cuando tenía ocho años, y atravesó las distintas categorías formativas del club. Su versatilidad le permitió ocupar diferentes posiciones defensivas e incluso desempeñarse como mediocampista central durante su estreno en la Reserva dirigida por Marcelo Escudero, encuentro en el que convirtió su único gol en la categoría.

Las variantes que analiza River

Pese a que Susano aparece como una posibilidad, Coudet podría optar por modificar directamente el esquema defensivo. Una de las alternativas sería utilizar una línea de tres defensores centrales y colocar un carrilero por derecha que se encargue de recorrer toda la banda.

Para esa función aparecen Tobías Andrada y Juan Cruz Meza como opciones. De esta manera, el entrenador podría evitar exponer desde el inicio a un futbolista juvenil que todavía no tuvo experiencia oficial con el plantel profesional.

Otra solución utilizada habitualmente cuando falta un lateral consiste en desplazar a un marcador central hacia una de las bandas. River ya recurrió a esa variante con Lautaro Rivero por el sector izquierdo, incluso durante la victoria frente a Argentinos Juniors. Por derecha, sin embargo, las posibilidades son más limitadas: Lucas Martínez Quarta podría cumplir eventualmente esa función, aunque esa alternativa no estaría entre las prioridades del cuerpo técnico.

Cuándo podría volver Montiel

Más allá de que quedó descartado para el encuentro de ida frente a Independiente Santa Fe, el diagnóstico llevó tranquilidad porque Montiel no sufrió una lesión muscular de gravedad.

La intención será evaluar su evolución durante los próximos días. El defensor apunta a estar nuevamente disponible para el partido del domingo frente a Vélez, aunque su regreso dependerá de la respuesta física y de la decisión del cuerpo médico.

En caso de que no llegue en condiciones para ese compromiso, River buscará recuperarlo para la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Monumental. Mientras tanto, Coudet deberá resolver uno de los principales interrogantes de la formación que presentará en Bogotá.