“Tenemos un equipazo”: Eduardo Coudet recuperó la confianza tras la victoria de River

Eduardo Coudet habló en conferencia de prensa después de la victoria de River por 2-0 sobre Argentinos Juniors. El entrenador se mostró aliviado luego de que su equipo cortara una serie de seis derrotas consecutivas en torneos organizados por la AFA.

“Teníamos la necesidad de ganar, de cortar una racha y de hacerlo en casa con nuestra gente”, reconoció el director técnico. El Millonario sumó sus primeros puntos en el Torneo Clausura ante un rival que había ganado sus cuatro partidos anteriores.

Coudet también remarcó el respaldo que recibe de sus dirigidos en medio de las críticas. “Los jugadores dan lo mejor, siento que se tiran de cabeza por mí y por River. Tener esa sensación es importantísima”, expresó.

“Tenemos un equipazo”

El entrenador aseguró que el plantel necesita tiempo de trabajo para alcanzar el funcionamiento que pretende. Sin embargo, reconoció que las derrotas reducen los plazos y aumentan la presión en una institución como River.

“Entiendo que solo se puede hablar de tiempo cuando ganás. Cuando perdés en un club de esta magnitud, suena a excusa”, señaló Eduardo Coudet. Luego agregó: “Sé que si no ganás hay que poner la cabeza, y yo la pongo”.

El Chacho se mostró confiado en la evolución del equipo y destacó la jerarquía de los futbolistas incorporados. “No tengo dudas de que vamos a estar cada vez mejor. Tenemos un equipazo, vamos a jugar bien al fútbol”, afirmó.

El cruce de Coudet con un periodista

Durante la conferencia, Coudet fue consultado por las versiones que indicaban la existencia de problemas dentro del plantel. El técnico rechazó esas afirmaciones y cuestionó a quienes difundieron rumores sobre su continuidad.

“Si River no gana, voy a pagar con mi trabajo. ¿Y los que hablan qué? ¿Quién de ustedes dijo que había un problema interno?”, preguntó. Además, consideró que las versiones negativas aumentan cuando el equipo no obtiene resultados.

🔥 "SOY RESPETUOSO CON TODOS" El fuerte cruce del Chacho Coudet con un periodista tras el triunfo de River. ▶️ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura 🇦🇷 pic.twitter.com/OlYb8Cekbg — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 16, 2026

Posteriormente, un periodista le planteó que había afrontado con “liviandad” la racha de seis derrotas. Eduardo Coudet respondió con firmeza: “El partido pasado puse mi cabeza arriba de la mesa. Sé muy bien en el lugar donde estoy, sé las consecuencias y las asumí”.

La respuesta sobre la presión y el próximo partido

“No lo tomé con ninguna liviandad. En mi conferencia pasada no hubo ninguna liviandad”, insistió el entrenador. También remarcó las horas de trabajo dedicadas a la conformación del actual plantel de River.

Superado el compromiso ante Argentinos Juniors, el Millonario deberá concentrarse en la Copa Sudamericana. Este miércoles, desde las 21.30, visitará a Independiente Santa Fe en Bogotá por la ida de los octavos de final.

Coudet deberá seguir la evolución de Marcos Acuña y Gonzalo Montiel para definir el equipo. Ante las posibles bajas para el encuentro internacional, adelantó: “Vamos a tener que armarnos con los que están”.