Desarticularon una banda que trasladaba mercadería ilegal de Paraguay a Uruguay vía Concordia

Una banda que trasladaba mercadería ilegal de Paraguay a Uruguay vía Concordia fue desarticulada luego de una investigación iniciada en febrero por la Policía Federal Argentina (PFA). El operativo terminó con ocho allanamientos, cinco hombres y una mujer detenidos y el secuestro de dinero, embarcaciones, vehículos y un arma de fuego.

Según informó la fuerza, la organización estaba acusada de comprar grandes cantidades de cajas de cigarrillos y otras mercaderías en Paraguay para posteriormente ingresarlas y trasladarlas mediante pasos fronterizos no habilitados hasta Uruguay.

La investigación estableció que Concordia era utilizada como centro de operaciones. La pesquisa estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Concordia, perteneciente al Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.

Cómo operaba la organización investigada

De acuerdo con los investigadores, la mercadería era adquirida en Paraguay y trasladada en embarcaciones por sectores no habilitados. Posteriormente, los productos eran movilizados por caminos de tierra para continuar el recorrido hacia Uruguay.

Las tareas desarrolladas desde febrero permitieron reconstruir el presunto modus operandi, determinar la estructura de la organización e identificar diferentes domicilios que habrían sido utilizados para desarrollar sus actividades.

En la causa intervino la Fiscalía Federal de Concordia, a cargo de Francisco Bertrhand, con la Secretaría de la Dra. Cibulskas. Con las pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia Federal autorizó una serie de procedimientos.

Ocho allanamientos y seis detenidos

El Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, con la Secretaría Penal del Dr. Iñaki Bosch, dispuso ocho allanamientos en distintos domicilios de Concordia.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos cinco hombres y una mujer. Todos son argentinos, mayores de edad, y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Durante los operativos, los efectivos también encontraron diferentes sumas de dinero que, según la investigación, iban a ser utilizadas para adquirir mercadería.

Dinero, botes, vehículos y un arma secuestrados

La Policía Federal secuestró 5.630 dólares, 1.737.000 pesos argentinos y 4.670 pesos uruguayos. También fueron incautados tres botes de chapa que, de acuerdo con los investigadores, eran empleados para transportar los productos por pasos fronterizos no habilitados.

Además, se encontraron dos motores de lancha, dos automóviles y una camioneta. Los procedimientos permitieron también secuestrar seis teléfonos celulares que serán analizados en el marco de la investigación.

Entre los elementos incautados apareció una carabina calibre .22 con cargador y 14 municiones, además de una gorra con la inscripción de Prefectura y otros objetos considerados de interés para avanzar con la causa.

La causa continúa en la Justicia Federal

La investigación se desarrolló bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional y estuvo enfocada en determinar el funcionamiento de la organización y el circuito utilizado para trasladar los productos entre los distintos países, señalaron fuentes de la Policía Federa Argentina.

Según la información oficial, el grupo habría utilizado territorio entrerriano como parte de un corredor clandestino destinado al movimiento de cigarrillos y otras mercaderías desde Paraguay hacia Uruguay, sin contar con los correspondientes avales aduaneros.

Los seis detenidos y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras continúa la investigación por una presunta infracción al Código Aduanero.