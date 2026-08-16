Fuerte golpe para Boca: Paredes, Lozano y Pellegrino no jugarán ante Recoleta

Boca recibió un duro golpe antes de la revancha frente a Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino no integrarán la delegación que viajará a Paraguay debido a diferentes molestias musculares.

Los tres futbolistas presentaron inconvenientes físicos durante el empate 1-1 ante Platense, disputado el sábado por el Torneo Clausura. Aunque inicialmente existía cierto optimismo, este domingo se confirmó que ninguno estará disponible para el compromiso internacional.

El plantel permaneció concentrado y retomó los entrenamientos con la mirada puesta en la revancha del martes, prevista para las 19. Boca llegará con la ventaja del 3-1 conseguido durante el encuentro de ida disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Las tres bajas que sufrió Boca

Marco Pellegrino debió salir al finalizar el primer tiempo ante Platense y se retiró entre lágrimas, mientras se tomaba la parte posterior de la pierna izquierda. Rodolfo Arruabarrena explicó inicialmente que el defensor había sufrido una sobrecarga, aunque será sometido a estudios para determinar el grado de la lesión.

Leandro Lozano también terminó el encuentro con una molestia muscular. El lateral quedó descartado para la revancha y Dylan Gorosito aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en la defensa de Boca.

Pellegrino y Lozano se lesionaron.

La situación de Paredes generó especial preocupación. El capitán había sentido una molestia durante los primeros minutos y pidió el cambio para evitar que el problema se agravara. Si bien regresó al banco de suplentes y llevó tranquilidad, finalmente tampoco viajará a Paraguay.

Las variantes que analiza Arruabarrena

Ante la ausencia de Pellegrino, Ayrton Costa se perfila como su reemplazante en la zaga central. Para cubrir la baja de Paredes, el entrenador analiza las inclusiones de Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech si decide mantener el esquema utilizado recientemente.

Otra posibilidad es que Boca adopte un sistema 4-2-3-1 y Miguel Merentiel ingrese en lugar del mediocampista. Arruabarrena deberá definir la formación durante el último entrenamiento previo al viaje.

La principal novedad entre los convocados podría ser Enner Valencia. El delantero ecuatoriano continuó con su puesta a punto y todo indica que estará por primera vez en el banco de suplentes, aunque su presencia todavía no fue confirmada oficialmente.

Con tres bajas importantes y una ventaja de dos goles, Boca buscará asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto paraguayo deberá ganar por dos tantos para llevar la serie a los penales o por una diferencia mayor para avanzar directamente.