Messi recibió el Doctor Honoris Causa de la UBA antes de su despedida: “Es un orgullo”

Lionel Messi recibió el Doctor Honoris Causa de la UBA, la máxima distinción honorífica de la institución. “Es un orgullo muy grande”, expresó el capitán argentino antes de disputar ante Benín su último partido con la Selección en el Monumental.
Lionel Messi recibió este martes el Doctor Honoris Causa de la UBA, la máxima distinción honorífica otorgada por la Universidad de Buenos Aires, pocas horas antes de disputar ante Benín su partido de despedida de la Selección argentina en el estadio Monumental.
La decisión había sido aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la Universidad. En sus fundamentos, la institución destacó no solamente los logros deportivos del capitán argentino, sino también su trayectoria y representación del país durante las últimas décadas.
“Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”, expresó Messi durante el acto.
Messi habló de su despedida de la Selección
El capitán también se refirió a las emociones que atraviesa antes de jugar por última vez con la camiseta argentina en el Monumental. “Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo”, reconoció.
“Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial”, agregó.
Messi cerró su agradecimiento por la distinción de la casa de estudios: “Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”.
Por qué la UBA distinguió a Messi
En los fundamentos de la resolución, la UBA definió la trayectoria del futbolista como un ejemplo de “excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético”, y destacó su compromiso con la representación nacional.
La institución también repasó sus principales conquistas con la Selección argentina. Como capitán, Messi obtuvo la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, integró el plantel que alcanzó el subcampeonato en el Mundial 2026.
“Queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, manifestó el rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
“Un reconocimiento que trasciende su carrera”
Gelpi sostuvo además que la distinción buscó destacar “la trascendencia e influencia de quien, a través del deporte y más allá, ha obtenido los más destacados logros y se ha vuelto ejemplo de excelencia”.
Por su parte, el vicerrector Emiliano Yacobitti afirmó que Messi “supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto, y así logró llevarla a lo más alto del fútbol mundial”.
“Este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística. Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina”, concluyó Yacobitti.