El emotivo homenaje de la FIFA a Messi antes de su última noche con la camiseta argentina

Después de más de dos décadas con la camiseta argentina, Messi disputará este martes su último partido con la Selección. La despedida ante Benín, en el Monumental, estará acompañada por distintos homenajes, entre ellos un video que la FIFA publicó para repasar la trayectoria del capitán.

El organismo difundió la pieza audiovisual en sus redes sociales a pocas horas del encuentro. Las imágenes recorren distintos momentos de la relación del rosarino con el seleccionado, desde sus primeras etapas hasta las consagraciones que marcaron su carrera internacional.

Según informó Olé, la publicación fue compartida por la cuenta de la FIFA. El homenaje se suma a las actividades previstas para esta noche, cuando el capitán cerrará su ciclo frente al público argentino.

Un recorrido que comenzó en las juveniles

La historia de Messi con la Selección tuvo uno de sus primeros grandes capítulos en el Mundial Sub 20 de 2005. Ese título antecedió a su debut con el equipo mayor, que también se produjo durante aquel año.

Desde entonces, su recorrido incluyó participaciones mundialistas, finales y etapas sin títulos. Las derrotas y frustraciones fueron parte de un camino que se extendió durante más de veinte años y que tuvo su período de mayores consagraciones entre 2021 y 2024.

El capitán llegará al amistoso con 207 partidos disputados y 125 goles en la Selección Mayor. Esos registros corresponden a su trayectoria previa al encuentro de despedida frente a Benín.

Los títulos que marcaron su etapa como capitán

La Copa América de 2021, conquistada en Brasil, abrió una nueva etapa para el equipo argentino. Un año después llegó la Finalissima frente a Italia y, en diciembre, la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

La Copa América de 2024 completó una secuencia de cuatro títulos con la Selección Mayor. El homenaje de la FIFA recupera momentos de esa trayectoria que tuvo al capitán como una de sus figuras centrales.

En 2026, Messi disputó su último Mundial, en el que Argentina perdió la final por 1-0 ante España durante el tiempo suplementario. El rosarino terminó esa competencia con ocho goles y cuatro asistencias, antes de anunciar su retiro del seleccionado el 31 de agosto.

La despedida será esta noche en el Monumental

Después de aquel anuncio quedó pendiente una última presentación ante los hinchas argentinos. La AFA organizó el amistoso frente a Benín para concretar ese cierre, con homenajes alrededor del partido.

El encuentro comenzará este martes 6 de octubre a las 20 en el Monumental y será transmitido por TyC Sports y Telefe. Entre quienes acompañarán al capitán estará Ángel Di María, que terminó su propia etapa internacional después de la Copa América 2024.

El video de la FIFA anticipa esa despedida con un repaso de los años de Messi en la Albiceleste. Esta noche, el homenaje continuará en Núñez, donde el capitán tendrá su última aparición como jugador de la Selección Argentina.