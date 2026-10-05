Lionel Messi y un emotivo mensaje tras su último entrenamiento: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar”

Lionel Messi publicó un emotivo mensaje tras su último entrenamiento con la Selección Argentina antes del partido que el equipo nacional disputará este martes frente a Benín. El capitán acompañó una serie de fotografías con una frase que rápidamente generó repercusión entre los hinchas: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar”.

El rosarino realizó este lunes la última práctica junto al plantel argentino y posteriormente utilizó su cuenta de Instagram para compartir diferentes postales de la jornada. La primera imagen lo mostró con la pelota y vestido con la tradicional indumentaria celeste y blanca.

Otra de las fotografías reunió a todos los futbolistas convocados para esta fecha FIFA junto a los integrantes del cuerpo técnico y el personal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En la imagen también apareció el presidente de la entidad, Claudio Tapia. Messi completó la publicación con otras tres postales del entrenamiento.

Argentina se prepara para enfrentar a Benín

La Selección Argentina enfrentará a Benín este martes, desde las 20, en el estadio Monumental. Será el tercer compromiso del conjunto nacional después de sus contundentes victorias frente a Bolivia y Burkina Faso.

Argentina llega al encuentro después de imponerse por 4-0 ante Bolivia y posteriormente golear 7-0 a Burkina Faso. El compromiso ante Benín marcará así la continuidad de la actividad del seleccionado.

En la previa del partido, sin embargo, la atención volvió a concentrarse en Messi y especialmente en las palabras elegidas para acompañar las imágenes del entrenamiento: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar”.

Foto: Instagram de Jano Colcerniani.

Los históricos números de Messi con Argentina

Más allá de la carga emotiva de su publicación, Messi construyó desde su debut en la Selección Mayor una trayectoria que lo ubicó al frente de varios de los principales registros históricos de Argentina.

Su estreno se produjo en agosto de 2005 frente a Hungría, durante el ciclo de José Pekerman. Desde entonces, el rosarino acumuló 207 partidos, convirtió 125 goles y repartió 66 asistencias con la camiseta argentina.

Con esas cifras, se convirtió en el máximo goleador, máximo asistidor y futbolista con más presencias en la historia de la Selección Argentina.

Foto: Instagram de Jano Colcerniani.

Seis Mundiales con la camiseta albiceleste

Messi también se transformó en el futbolista argentino con más Mundiales disputados y en uno de los pocos jugadores en alcanzar seis participaciones en la máxima competencia internacional.

El capitán estuvo presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. En Brasil alcanzó la final y en Qatar consiguió el título mundial.

En sus participaciones mundialistas acumuló 21 goles, cifra que lo ubicó como el segundo máximo anotador histórico de la competencia. Además, alcanzó los récords de 34 partidos disputados y 23 victorias en Mundiales.

Foto: Instagram de Jano Colcerniani.

Récords y títulos de Lionel Messi

Los registros del rosarino también se extendieron a las Eliminatorias Sudamericanas. Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias de la Conmebol, con 36 tantos.

En la Copa América, además, estableció el récord de encuentros disputados, con 39 presentaciones a lo largo de siete ediciones.

Foto: Instagram de Jano Colcerniani.

A lo largo de su recorrido con Argentina conquistó seis títulos contando sus participaciones en juveniles: Mundial Sub-20 de 2005, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024.