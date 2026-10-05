La despedida de Messi tendrá shows y homenajes: el horario y los artistas invitados

La despedida de Messi de la Selección argentina será este martes 6 de octubre, cuando el equipo enfrente a Benín a las 20 en el estadio Monumental. La jornada incluirá espectáculos musicales antes, durante y después del amistoso, además de homenajes y la presencia de futbolistas que compartieron distintas etapas con el capitán.

La organización preparó una programación que comenzará a las 17:30, con la participación de Un Poco de Ruido, y se extenderá hasta después de las 22:30. Entre los artistas anunciados figuraron Damas Gratis, Amar Azul, Q’ Lokura, Soledad Pastorutti, Los Fundamentalistas y Ulises Bueno.

También se previó una entrega de obsequios a Messi por parte del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez. La celebración tendrá un espectáculo de drones, luces y pirotecnia, además de una sorpresa musical para el cierre.

Los shows antes del partido y durante el entretiempo

Tras la apertura de Un Poco de Ruido, la programación continuará con Seba Mendoza y Román, el Original. Cerca de las 18 será el turno de Amar Azul, seguido por Santi Cairo y Q’ Lokura.

Damas Gratis tendrá su presentación antes del encuentro. El excombatiente de Malvinas Fabio Santana será el encargado de interpretar el himno nacional en la ceremonia previa al amistoso.

Durante el entretiempo se presentarán Los Fundamentalistas. Una vez terminado el partido, comenzarán las actividades centrales del homenaje, con el despliegue de drones y otros recursos visuales. Luego actuarán Soledad Pastorutti y Ulises Bueno, antes de la sorpresa musical anunciada para el final.

La última práctica y una camiseta especial

Messi se incorporó el domingo por la tarde a la concentración en el predio de Ezeiza y este lunes completó su última práctica con el plantel. Compartió el entrenamiento con Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi.

Las familias de los jugadores siguieron el ensayo desde una tribuna junto al campo de juego. De Paul permaneció cerca del capitán durante buena parte de la práctica.

Para el encuentro, Messi utilizará una camiseta diseñada especialmente para la ocasión, que presentó en Instagram con el mensaje: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”. El diseño incorporó una bandera argentina vertical, un sol de gran tamaño y su apellido y número en dorado.

Los compañeros que acompañarán al capitán

La convocatoria incluyó a Ángel Di María y Nicolás Otamendi, además de De Paul y Lo Celso, quienes no participaron de los amistosos anteriores ante Bolivia y Burkina Faso.

Leandro Paredes y Thiago Almada, suspendidos, también acompañarán al capitán durante la jornada. Entre los convocados figuraron Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Ángel Correa.

El amistoso cerrará la fecha FIFA de septiembre-octubre del equipo dirigido por Lionel Scaloni y marcará el final de la trayectoria de Messi en el seleccionado después de más de dos décadas.

El cronograma

17:30 - 17:40: APERTURA — UPDR HOST + ANIMACIÓN + BANDA EN VIVO

17:40 – 17:48: Seba Mendoza

17:50 – 17:58: Román, el Original

18:00 – 18:08: Amar Azul

18:10 – 18:18: Santi Cairo

18:20 – 18:40: Q’ Lokura

18:40 – 19:00: UPDR + Banda — animación / transición

19:00 – 19:25: DAMAS GRATIS

20:00 - 20:03: HIMNO FABIO SANTANA

21:00 - 21:08: LOS FUNDAMENTALISTAS

22:03 – 22:10: SHOW DRONES Y ARMADOS DE LONAS, PIROTECNIA, LUCES Y TÉCNICA

22:10 - 22:15: ENTREGA DE OBSEQUIOS DE TAPIA Y DOMINGUEZ A MESSI

22:15 - 22:20: LA SOLE

22:20 - 22:35: ULISES BUENO — SHOW TRAMPA

22:35: SORPRESA MUSICAL — GRAN CIERRE