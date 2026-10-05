Burkina Faso recibió con honores a sus jugadores pese al 7-0 ante Argentina: “Estamos orgullosos de ustedes”

Burkina Faso recibió con honores a sus jugadores después de la derrota por 7-0 ante la Selección argentina. La delegación fue recibida en el aeropuerto de Uagadugú por la ministra de Deportes, Annick Pikbougoum/Zingué Ouattara, quien destacó el compromiso de los jóvenes para disputar el amistoso pese a las dificultades que atravesaron durante el viaje.

“Estamos orgullosos de ustedes. Han hecho un acto histórico, un acto patriótico. Más allá del marcador, vemos una victoria porque fuimos capaces de afrontar el desafío y mantener nuestra palabra”, aseguró la funcionaria ante los futbolistas.

Con el avión de fondo, los integrantes del plantel saludaron a representantes del Gobierno y posaron para fotografías junto a la ministra. “Gracias por estar presente en el momento en que el país te necesitaba”, agregó, según difundieron Faso Sports y la web oficial del gobierno, citados por TN.

Un viaje complicado y una llegada sobre la hora

Las dificultades comenzaron en el aeropuerto de Casablanca, Marruecos, donde se canceló el vuelo que debía trasladar a la delegación hacia Argentina. Para completar el trayecto, tuvieron que recurrir a un avión de emergencia.

En medio de los inconvenientes, varios jugadores desistieron de participar de la convocatoria y el equipo incorporó futbolistas de la Sub 23 para afrontar el compromiso.

Después de casi 12 horas de vuelo, la delegación aterrizó en Ezeiza apenas cinco horas antes del inicio del partido. Los jóvenes disputaron el encuentro en el Monumental, donde Argentina se impuso por 7-0.

La ovación del público y las camisetas de recuerdo

Una vez finalizado el amistoso, los jugadores de Burkina Faso saludaron a los espectadores y recibieron una ovación del público, que reconoció su participación.

Además, varios integrantes del equipo consiguieron camisetas de los futbolistas argentinos. Ousmane Camara mostró una de Nicolás González y otra con el número 10 de Lionel Messi, que conservó como recuerdo del encuentro.

La delegación emprendió el regreso durante la mañana del domingo, pocas horas después del partido. Al llegar a su país, las autoridades destacaron que hubiera cumplido el compromiso deportivo pese a los contratiempos del traslado.