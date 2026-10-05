Una camiseta gigante de Messi sorprendió frente al Monumento a la Bandera en Rosario

La camiseta gigante de Messi en Rosario sorprendió este lunes a quienes circularon por las inmediaciones del Monumento Nacional a la Bandera. La réplica de la casaca del capitán de la Selección Argentina fue desplegada durante la madrugada y forma parte de una acción de homenaje en la previa del partido ante Benín.

La intervención ocupa buena parte de la explanada ubicada frente al Monumento, entre el mástil mayor y el inicio del histórico edificio. La camiseta tiene los tradicionales colores celeste y blanco, el número 10 en dorado y una palabra que resume el mensaje de la acción: "gracias".

El montaje demandó varias horas de trabajo durante la noche. Para iluminar la estructura fueron instaladas cuatro grandes torres de iluminación profesional, mientras que durante la mañana el sector permaneció vallado y contó con seguridad privada para evitar el ingreso de personas hasta la camiseta, según informó Rosario3.

Un mapping sobre la camiseta gigante

El despliegue tendrá su momento central durante la noche de este lunes, cuando está previsto realizar un mapping audiovisual sobre la camiseta. La intervención incluirá imágenes relacionadas con la trayectoria de Messi con la Selección Argentina y cuenta con autorización de las autoridades del Monumento.

Por sus dimensiones, la casaca puede observarse especialmente desde puntos elevados de la zona. El operativo de seguridad se desarrolla dentro del predio del Monumento y no afecta la circulación vehicular por avenida Belgrano ni calle Córdoba.

La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se convirtió en una de las postales de la mañana rosarina. La elección del Monumento Nacional a la Bandera como escenario sumó además un fuerte componente simbólico al homenaje al futbolista nacido en la ciudad.

Rosario se prepara para el partido ante Benín

La intervención se suma a las distintas actividades que se realizan en Rosario en el marco de la despedida de Messi de la Selección Argentina. El capitán volverá a vestir la camiseta nacional este martes, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Benín desde las 20 horas, en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Así, Rosario se prepara para vivir una jornada especial en homenaje a uno de sus máximos referentes deportivos, mientras la camiseta gigante frente al Monumento ya se convirtió en una postal de despedida y agradecimiento.