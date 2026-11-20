Boca realizó este jueves su primer entrenamiento en Colombia y Rodolfo Arruabarrena dio una señal sobre la formación para enfrentar a Atlético Mineiro. Tomás Aranda comenzó como titular en el trabajo táctico, aunque Alan Velasco lo reemplazó minutos después.

La prueba mantiene al juvenil como una alternativa con posibilidades de iniciar la final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el entrenador utilizó a los dos futbolistas y todavía no resolvió quién ocupará ese lugar en el ataque.

La definición será este sábado en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Antes, el plantel tendrá una última práctica este viernes por la tarde, mientras que Arruabarrena también brindará una conferencia de prensa.

Aranda y Velasco disputan un lugar en el ataque

El puesto pendiente de confirmación está sobre la izquierda, en la zona de tres cuartos de cancha. Aranda cuenta con la consideración del técnico por su capacidad para generar juego, superar rivales y asistir a los delanteros.

La continuidad reciente es uno de los aspectos que deberá evaluar el cuerpo técnico de Boca. El juvenil disputó 26 minutos ante Defensa y Justicia y otros 34 en la victoria frente a Banfield por la Copa Argentina, después de su período de inactividad.

Velasco, por su parte, viene siendo titular y mostró un rendimiento en crecimiento. Su ingreso durante el ensayo en Barranquilla dejó abierta la competencia por acompañar a Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Lautaro Blanco regresará al equipo

Una modificación que se perfila definida es la vuelta de Lautaro Blanco al lateral izquierdo. El defensor había sido preservado frente a Banfield por una fatiga muscular y realizó algunos entrenamientos con cargas reducidas.

Blanco ya volvió a trabajar a la par de sus compañeros y reemplazará a Malcom Braida. Si Arruabarrena también se inclina por Aranda, Boca presentará dos cambios respecto del equipo que enfrentó al Taladro.

La probable formación es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco. El último entrenamiento será la instancia para terminar de definir el once que buscará el título ante el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez.