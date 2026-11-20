Franco Colapinto finalizó noveno en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas, disputada bajo condiciones de pista mojada. El argentino mostró un rendimiento sólido con Alpine, mientras que George Russell marcó el mejor tiempo de la sesión.
Franco Colapinto finalizó en el noveno puesto de la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, disputada durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre en Estados Unidos. En una jornada condicionada por la lluvia, el piloto argentino logró completar una buena actuación al volante de su Alpine y se ubicó entre los diez mejores de la sesión.
El británico George Russell, de Mercedes, encabezó la clasificación con un tiempo de 1:47.272, mientras que el francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto, sorprendió al finalizar segundo, a apenas 71 milésimas del líder.
Por su parte, Colapinto registró una vuelta de 1:49.229, que le permitió quedarse con el noveno lugar, a 1.957 segundos de Russell. El resultado representó una señal positiva para Alpine en un circuito complicado por las condiciones meteorológicas.
Colapinto mostró un buen ritmo en una pista complicada
La actividad del viernes estuvo marcada por las precipitaciones que afectaron el trazado callejero de Las Vegas. Durante la primera práctica libre, los pilotos debieron utilizar neumáticos para lluvia extrema y no se registraron tiempos de vuelta.
En ese contexto, los dos representantes de Alpine fueron los últimos en incorporarse a la pista durante el primer entrenamiento. La escudería francesa optó por un programa de trabajo condicionado por el estado del asfalto y las dificultades de adherencia.
La situación mejoró parcialmente durante la segunda sesión, cuando Colapinto y Gasly salieron a girar en la última media hora con neumáticos intermedios. Con una pista menos mojada, ambos pudieron establecer registros competitivos y completar vueltas de referencia.
We enjoyed that session 😎 https://t.co/ZqiDsGUFNM— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 20, 2026
Alpine sorprendió con sus resultados en Las Vegas
El desempeño de los pilotos de Alpine fue uno de los aspectos destacados de la jornada. Gasly consiguió el segundo mejor registro y quedó muy cerca del tiempo establecido por Russell, mientras que Colapinto logró instalarse dentro del grupo de los diez primeros.
Los resultados permitieron que la escudería francesa se posicionara por delante de varios competidores directos, aunque las condiciones cambiantes de la pista impidieron establecer conclusiones definitivas sobre el rendimiento de los monoplazas.
Entre los resultados más llamativos apareció el de Max Verstappen, quien terminó en el 13° puesto con Red Bull. Su compañero Isack Hadjar, en cambio, consiguió el cuarto mejor tiempo de la sesión.
Por otra parte, Liam Lawson y Arvid Lindblad, representantes de Racing Bulls, finalizaron en las posiciones 16° y 17°, respectivamente.
La pelea de Alpine en el campeonato de constructores
El Gran Premio de Las Vegas también adquirió importancia para Alpine por su situación en el campeonato de constructores de la Fórmula 1.
La escudería francesa llegó a esta instancia ubicada en el sexto puesto, mientras que Racing Bulls ocupaba la quinta posición con una ventaja de 45 puntos.
Con tres carreras pendientes para completar el calendario, cada resultado adquirió relevancia para las aspiraciones de ambos equipos. Sin embargo, los tiempos de los entrenamientos no necesariamente reflejaron el potencial que mostrarán durante la clasificación y la competencia.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Las Vegas
La actividad del Gran Premio de Las Vegas continuará este viernes 20 de noviembre, con la tercera y última práctica libre antes de la clasificación.
Los horarios previstos, según la hora argentina, son:
Tercera práctica libre: viernes 20 de noviembre, a las 21:30.
Clasificación: sábado 21 de noviembre, a la 1:00.
Carrera: domingo 22 de noviembre, a la 1:00.