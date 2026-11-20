La tradicional ceremonia del encendido del fuego se realizó este jueves en Viale y marcó el comienzo de la 24ª Fiesta Nacional del Asado con Cuero. La celebración se extenderá del 20 al 22 de noviembre, con 25 equipos de asadores, espectáculos musicales y propuestas gastronómicas.
La ciudad de Viale vivió este jueves 19 de noviembre uno de los momentos más representativos de su calendario cultural con el tradicional encendido del fuego de la 24ª Fiesta Nacional del Asado con Cuero. La ceremonia se desarrolló en el predio de Viale Foot Ball Club y marcó el inicio de los preparativos para las tres jornadas de celebración que se realizarán desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre.
El encendido del fuego constituye uno de los rituales centrales de la fiesta, ya que simboliza la continuidad de una tradición gastronómica profundamente arraigada en la identidad de la comunidad. La actividad antecedió al comienzo de los espectáculos y de la competencia nacional de asadores.
La nueva edición contará con 25 equipos de asadores, 37 espectáculos musicales distribuidos en tres escenarios y más de 45 emprendedores, en una propuesta que combinará gastronomía, cultura y entretenimiento.
El fuego que mantiene viva una tradición
El encendido del fogón es una de las ceremonias más significativas de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero. Cada año representa el comienzo de una celebración que reúne a asadores, familias y visitantes alrededor de una de las preparaciones más características de la gastronomía entrerriana.