Las subastas de ARCA y Banco Ciudad ofrecen nuevas oportunidades para adquirir bicicletas, consolas de videojuegos, propiedades y otros bienes a precios de base inferiores a los valores habituales del mercado. El cronograma de remates online se desarrollará durante noviembre y diciembre de 2026, con operaciones organizadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Provincia y el Banco Ciudad.

Entre las principales ofertas aparecen bicicletas desde $22.000, consolas PlayStation 5 desde $340.000, terrenos desde USD 4.000 y departamentos desde USD 39.000. También se incluyen casas, locales comerciales, neumáticos, barras de acero y accesorios electrónicos.

Los remates se realizarán mediante la plataforma digital del Banco Ciudad y estarán abiertos a participantes de todo el país. Para presentar ofertas, será necesario registrarse previamente, consultar las condiciones de cada lote y cumplir con los requisitos de inscripción.

Bicicletas desde $22.000: cuándo será la subasta de ARCA

Uno de los remates más accesibles del cronograma corresponde a un conjunto de bicicletas de distintas marcas y modelos, cuyos precios iniciales parten desde los $22.000.

La operación organizada por ARCA fue anunciada para el 19 de noviembre, a las 11, e incluye 51 lotes de bicicletas de marcas como Trek, Merida, Specialized y Roadny, entre otras.

Los valores de partida dependerán de las características de cada unidad. Como ocurre en cualquier subasta, los precios finales podrán superar las bases establecidas de acuerdo con la cantidad de interesados y las ofertas realizadas.

PlayStation 5 y otras consolas: precios y fechas de los remates

Los videojuegos también forman parte de las nuevas subastas. ARCA programó dos jornadas durante diciembre, con lotes de consolas y accesorios tecnológicos.

3 de diciembre, a las 11

Se ofrecerán 42 lotes de consolas PlayStation, otros equipos y accesorios para videojuegos.

Precios base desde $100.000.

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11 de diciembre, a las 10:30

Se rematarán otros 42 lotes de consolas PlayStation 5 (PS5).

Precios base desde $340.000.

Los interesados deberán consultar las características y el contenido de cada lote antes de realizar sus ofertas, ya que las condiciones de venta pueden variar.

Además, ARCA programó otras dos operaciones para el 26 de noviembre: a las 10 se ofrecerá un lote de neumáticos fuera de uso, con una base de $1,6 millones, mientras que a las 11 se rematará un lote de barras de acero, cuyo precio inicial será de $36,4 millones.

Casas, departamentos y terrenos desde USD 4.000

El segmento inmobiliario constituye otra de las propuestas destacadas. En total, el cronograma contempla 11 propiedades ubicadas en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con precios iniciales que van desde USD 4.000 hasta USD 130.000.

Entre las alternativas más económicas se encuentran:

Lincoln: terreno con precio base de USD 4.000.

Quilmes: local comercial desde USD 7.000.

Caseros: propiedad horizontal desde USD 22.000.

Departamentos: opciones con valores iniciales desde USD 39.000.

Casas: viviendas con precios base desde USD 26.000.

También se ofrecerán inmuebles ubicados en La Plata, Villa Tesei y City Bell.

Las subastas inmobiliarias están previstas para el 27 de noviembre, 4 de diciembre y 16 de diciembre. Cada propiedad contará con su correspondiente descripción, fotografías y condiciones particulares de venta.

Cómo participar de las subastas online del Banco Ciudad

El Banco Ciudad informó que las operaciones se desarrollarán exclusivamente mediante su plataforma oficial, a la que se puede acceder desde computadoras, teléfonos celulares y tablets con conexión a internet.

Para participar, los interesados deberán seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial: acceder a Subastas Banco Ciudad.

Registrarse como usuario: seleccionar la opción de inicio de sesión y utilizar las credenciales correspondientes.

Elegir la subasta: buscar el producto, lote o inmueble de interés dentro del catálogo.

Revisar las condiciones: consultar las fotografías, características, bases de venta y requisitos específicos.

Depositar la caución: transferir el monto de garantía exigido para participar, que dependerá de cada operación.

Esperar la habilitación: una vez verificados los datos, el participante recibirá un correo electrónico que le permitirá comenzar a ofertar.

Cuánto tiempo antes hay que inscribirse

Uno de los requisitos centrales es que la inscripción debe completarse hasta 48 horas hábiles antes del inicio de la subasta.

Por este motivo, quienes deseen participar deberán revisar con anticipación las fechas de cada operación y los plazos para presentar la documentación y acreditar la garantía correspondiente.

También será importante verificar si existen comisiones, impuestos, gastos de transferencia, costos de retiro o condiciones especiales que puedan incrementar el precio final del bien adquirido.

Los valores publicados corresponden a las bases iniciales de los remates y no representan necesariamente el monto que terminará pagando el comprador. El precio definitivo dependerá de las ofertas presentadas durante cada subasta.