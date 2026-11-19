Estafas en Roblox: alertan por el robo de cuentas de menores.

Las estafas en Roblox encendieron las alertas entre especialistas en seguridad informática por la proliferación de páginas falsas que buscan robar cuentas de niños y adolescentes. Una investigación de la empresa NordVPN reveló que organizaciones de ciberdelincuentes utilizan herramientas automatizadas para copiar el aspecto de la plataforma y apropiarse de contraseñas, monedas virtuales y objetos digitales.

El mecanismo consiste en atraer a los usuarios mediante supuestas recompensas gratuitas, trucos para videojuegos o promociones exclusivas. Cuando los menores ingresan a los enlaces fraudulentos, encuentran páginas prácticamente idénticas al sitio oficial, donde se les solicita iniciar sesión.

El engaño puede concretarse en segundos. Los atacantes capturan las credenciales y, en algunos casos, también los códigos de verificación en dos pasos. De esta manera, consiguen acceder a los perfiles sin necesidad de vulnerar directamente los servidores de Roblox.

Cómo funcionan las estafas y qué descubrieron los investigadores

Roblox es una plataforma de videojuegos que permite crear personajes, participar en experiencias virtuales y adquirir accesorios mediante Robux, su moneda digital. Estos recursos pueden representar gastos reales para las familias, especialmente cuando las compras están vinculadas con tarjetas bancarias.

Según un relevamiento de NordVPN difundido por iProfesional, los investigadores identificaron 196 páginas fraudulentas activas que imitaban el entorno de Roblox. Además, durante julio de 2026 analizaron miles de variantes de direcciones web y detectaron 123 sitios engañosos que acumulaban más de 105.000 visitas.

Marijus Briedis, director de tecnología de NordVPN, advirtió: "Lo que nos preocupa es la industrialización del engaño: estos servicios integran páginas web convincentes, alojamiento y recopilación de credenciales en herramientas que requieren poca habilidad técnica para su funcionamiento".

(iProfesional)

El peligro de los enlaces falsos y los códigos de seguridad

Los delincuentes utilizan direcciones web con pequeñas modificaciones, letras similares o palabras como login y verify para aparentar legitimidad. También replican juegos populares como Blox Fruits, Grow a Garden y Steal a Brainrot.

Una de las advertencias principales está relacionada con el candado de seguridad que aparece en los navegadores. Aunque indica que la conexión está cifrada, no garantiza que el sitio sea auténtico.

"HTTPS significa que la conexión a un sitio web está cifrada; no significa que el sitio sea auténtico o confiable", explicó Briedis. Los atacantes también pueden solicitar códigos temporales de autenticación y utilizarlos inmediatamente para ingresar a las cuentas legítimas.

(iProfesional)

Cómo pueden protegerse las familias

Las consecuencias no se limitan a la pérdida de Robux. Los delincuentes pueden transferir objetos virtuales, modificar los datos de acceso y utilizar cuentas comprometidas para distribuir nuevos enlaces fraudulentos.

El riesgo aumenta cuando los chicos descargan supuestas herramientas para mejorar los videojuegos en computadoras familiares. Estos archivos pueden contener programas maliciosos capaces de acceder a contraseñas, correos electrónicos y billeteras virtuales.

Para prevenir estas estafas, los especialistas recomiendan ingresar únicamente desde la aplicación oficial o mediante la dirección roblox.com, evitar enlaces que prometan monedas gratuitas y supervisar las descargas. También aconsejan utilizar contraseñas únicas, activar las opciones de seguridad disponibles y conversar con los menores sobre los riesgos de compartir información personal.

Qué hacer si una cuenta de Roblox fue robada

Si una cuenta fue comprometida, es importante cambiar inmediatamente las contraseñas, revisar las sesiones abiertas y contactar al soporte oficial de Roblox. También conviene controlar los movimientos de las tarjetas asociadas y denunciar cualquier operación desconocida.

Los adultos deben verificar si los delincuentes modificaron el correo electrónico vinculado al perfil o realizaron transferencias de objetos virtuales. Además, es recomendable revisar la seguridad de otros servicios utilizados desde el mismo dispositivo.

La investigación demuestra que los videojuegos pueden convertirse en una puerta de entrada para delitos informáticos con consecuencias económicas reales. Por eso, la prevención y el acompañamiento de los adultos resultan fundamentales para proteger a los usuarios más jóvenes.