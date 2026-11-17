El organismo advirtió sobre personas que se hacen pasar por empleados de ANSES para obtener información privada mediante falsas promesas de beneficios económicos. Recordó cuáles son los canales oficiales y cómo denunciar posibles estafas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) alertó por intentos de estafas en los que delincuentes se hacen pasar por trabajadores del organismo para solicitar datos personales, claves e información bancaria. Ante esta situación, difundió recomendaciones para prevenir fraudes y recordó los canales habilitados para realizar denuncias.
El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, aclaró que nunca solicita información personal o bancaria mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto. Además, insistió en que todos sus trámites y consultas son gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios.
La advertencia surgió a partir de intentos de fraude en los que personas desconocidas se presentaron como representantes de ANSES y solicitaron a los ciudadanos registrar sus datos bajo el argumento de acceder a supuestos beneficios económicos.
Cómo identificar posibles estafas de ANSES
Desde ANSES recomendaron desestimar cualquier comunicación o publicación que no provenga de sus canales oficiales, especialmente aquellas que soliciten información confidencial o prometan beneficios económicos a cambio de completar formularios.
Los canales autorizados son el sitio web www.anses.gob.ar y las cuentas de redes sociales identificadas como @ansesgob, que cuentan con la correspondiente verificación.
Asimismo, el organismo reiteró que ninguna persona necesita contratar intermediarios para gestionar prestaciones, realizar consultas o completar trámites vinculados con la seguridad social.
Dónde denunciar intentos de estafa
ANSES informó que las denuncias por comunicaciones fraudulentas o difusión de información falsa son recibidas por la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios.
Los ciudadanos pueden realizar una denuncia a través de las siguientes vías:
- Por internet: ingresar a mi ANSES, seleccionar Denuncias y Reclamos y luego Hacer una denuncia.
- Presencialmente: acudir a la oficina de ANSES más cercana o a Av. Paseo Colón 329, quinto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Por correo postal: enviar una presentación a Av. Paseo Colón 329, quinto piso, frente, código postal 1063, CABA.
- Por teléfono: comunicarse con la línea gratuita 130.
El organismo insistió en la importancia de utilizar exclusivamente los canales oficiales para evitar la exposición de información personal y prevenir posibles estafas.