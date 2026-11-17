The La Planta estará en la Mega Fiesta de Disfraces de Nogoyá.

La Mega Fiesta de Disfraces de Nogoyá se presentó este martes 17 de noviembre en Paraná. La nueva edición se realizará la noche del sábado 21 en el boliche El Templo y tendrá al cantante The La Planta como número principal.

El lanzamiento se llevó a cabo en la Casa del Turismo. Participaron Sebastián Bel, secretario ejecutivo del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), y Karina Klementin, responsable del área de Cultura y Turismo de Nogoyá.

También estuvo Milagro Cardozo Guzmán, encargada de Relaciones Públicas de El Templo. En diálogo con Elonce, detalló cómo se distribuirán las pistas y qué opciones habrá para comprar las entradas.

Cuánto cuestan las entradas y a qué hora abre El Templo

Las entradas anticipadas cuestan $20.000 y estarán a la venta hasta el sábado. Según Cardozo Guzmán, los detalles de la compra se pueden consultar en la cuenta de Instagram de El Templo VIP.

La organización confirmó que también venderá entradas en puerta. El boliche abrirá a la medianoche y la programación se extenderá hasta las 8 de la mañana.

Cardozo Guzmán recordó que El Templo lleva 30 años en Nogoyá. Señaló que la fiesta también convoca a vecinos de la ciudad y de la zona que actualmente estudian o trabajan en Paraná.

The La Planta y la programación de las pistas

The La Planta actuará en la pista principal de la Mega Fiesta de Disfraces. Al presentar al cantante, Cardozo Guzmán señaló que cuenta con más de 4,5 millones de oyentes mensuales en Spotify.

La programación incluye dos pistas generales. En ellas se presentarán dos DJs que llegarán desde la Ciudad de Buenos Aires, además de artistas que suelen actuar en El Templo y en la región.

El boliche de Nogoyá "El Templo" presenta su fiesta de disfraces

Hernán Lescano participará en El Garete, una pista separada de la principal. Ese espacio estará dedicado a ritmos bailables como el perreo y el cachengue.

Cómo se prepara Nogoyá para recibir a los visitantes

“Vienen allí muchos turistas desde muy temprano”, señaló Klementin al explicar los preparativos para el sábado. El municipio coordina tareas con las áreas de Tránsito y Emergencias para acompañar el movimiento de visitantes.

El área de Turismo de Nogoyá brinda información sobre hoteles, casas en alquiler y cabañas a quienes planean quedarse en la ciudad. La funcionaria indicó que esa atención forma parte del trabajo conjunto entre el municipio y la organización privada.

Bel destacó la actividad turística que genera la Mega Fiesta de Disfraces en la ciudad y en las localidades cercanas durante el fin de semana largo. Klementin también adelantó dos fechas de la agenda local de verano: la Fiesta Provincial de la Guitarra se realizará el 9 y 10 de enero y los carnavales comenzarán el 16 de ese mes.