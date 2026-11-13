La Fiesta Nacional de la Playa de Río 2027 ya tiene fecha

La próxima edición tendrá como premisa sumar más noches, más música y más actividades, ampliando las propuestas recreativas y culturales para que ciudadanos locales y visitantes puedan disfrutar de una semana con múltiples opciones.
Se llevó adelante la primera reunión de la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de la Playa, con la participación del intendente José Eduardo Lauritto. Durante el encuentro se confirmó que la próxima edición tendrá lugar del 18 al 24 de enero de 2027, con una propuesta que buscará ampliar las noches de fiesta, sumar música y generar nuevas oportunidades para el comercio local.
Con la participación del intendente, funcionarios y representantes de distintos sectores de la comunidad, se realizó la primera reunión, dando inicio formal a los preparativos de una nueva edición de uno de los eventos más representativos de Concepción del Uruguay.
En el encuentro se confirmó que el evento se desarrollará del 18 al 24 de enero de 2027, con una propuesta que apunta a seguir creciendo y ofrecer más alternativas tanto para los vecinos de la ciudad como para quienes eligen Concepción del Uruguay como destino turístico durante la temporada de verano.
La próxima edición tendrá como premisa sumar más noches, más música y más actividades, ampliando las propuestas recreativas y culturales para que ciudadanos locales y visitantes puedan disfrutar de una semana con múltiples opciones.
Asimismo, se buscará fortalecer el vínculo entre la fiesta y los uruguayenses, con varias opciones nuevas para que más personas puedan disfrutar de este gran evento.
De esta manera, con la primera reunión de su Comisión Organizadora y la confirmación de las fechas, comienza el camino hacia la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2027, con el desafío de ofrecer una edición que siga consolidándose como un punto de encuentro para la comunidad y un atractivo para quienes visitan la ciudad.
El sitio www.fiestadelaplayaderio.com.ar es el único canal para presentar propuestas y servicios cuando se inicien las diferentes convocatorias.