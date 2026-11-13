Selección Argentina: Scaloni definió el equipo ante Uruguay, con Rulli como capitán

La formación de la Selección Argentina ante Uruguay presentó cambios importantes, con Gerónimo Rulli en el arco y un ataque renovado. Lionel Scaloni apostó por Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada para el amistoso de este viernes.
La formación de la Selección Argentina ante Uruguay quedó definida para el amistoso de este viernes 13 de noviembre, desde las 20, en La Bombonera, correspondiente a la fecha FIFA. El entrenador Lionel Scaloni dispuso una alineación con varias modificaciones, entre ellas la titularidad de Gerónimo Rulli, quien además llevará la cinta de capitán, en reemplazo de Emiliano Martínez.
El arquero del Aston Villa fue convocado pese a que continuaba con la recuperación de una fractura de mandíbula sufrida en octubre. Por ese motivo, Rulli ocupará el arco argentino en un encuentro que también estará marcado por la renovación de nombres en distintos sectores del campo.
Otra de las novedades estará en el ataque, donde Scaloni eligió a Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada. Los tres futbolistas conformarán el frente ofensivo en una presentación sin Lionel Messi, en la que el cuerpo técnico buscará evaluar nuevas alternativas.
Los cambios de Scaloni en defensa y mediocampo
En la última línea, Gonzalo Montiel ocupará el lateral derecho, mientras que Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez integrarán la dupla central. Facundo Medina completará la defensa por el sector izquierdo.
En el mediocampo, el entrenador se inclinó por Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, tres futbolistas con experiencia en la Selección Argentina. Palacios se impuso en la consideración del cuerpo técnico por sobre Valentín Barco para integrar el equipo inicial.
La combinación de jugadores habituales y nuevas alternativas formará parte de las pruebas de Scaloni en esta fecha FIFA. El amistoso frente a Uruguay ofrecerá una oportunidad para observar el funcionamiento colectivo y la adaptación de los futbolistas a diferentes responsabilidades.
La formación de Argentina para enfrentar a Uruguay
El equipo elegido por Lionel Scaloni estará integrado por:
Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
El encuentro se disputará en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, desde las 20 de este viernes. Será una nueva presentación del seleccionado nacional ante un rival sudamericano, en el marco de su preparación internacional.