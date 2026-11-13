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Deportes Regreso al país

Messi volverá a jugar en la Argentina: el Inter de Miami confirmó el amistoso con River

El amistoso de pretemporada se disputará el martes 19 de enero de 2027 y será la primera presentación del club estadounidense en el país. El horario del partido y los detalles de la venta de entradas se anunciarán a través de los canales oficiales de ambos clubes.

13 de Noviembre de 2026
Messi jugará ante River.
Messi jugará ante River.

El amistoso de pretemporada se disputará el martes 19 de enero de 2027 y será la primera presentación del club estadounidense en el país. El horario del partido y los detalles de la venta de entradas se anunciarán a través de los canales oficiales de ambos clubes.

Lionel Messi volverá a jugar en la Argentina con el Inter de Miami, que enfrentará a River en un amistoso de pretemporada. El partido se disputará el martes 19 de enero de 2027 en el estadio Monumental.

 

Será la primera presentación del equipo estadounidense en la Argentina. El encuentro estará organizado por COC Global y se anunció bajo el lema “Un encuentro Monumental”.

 

 

Para el rosarino, el partido marcará su regreso al estadio donde disputó su último encuentro con la Selección Argentina. Fue el 6 de octubre de 2026, en un amistoso ante Benín.

 

Qué se sabe del amistoso y de las entradas

 

El encuentro en Núñez formará parte de la pretemporada del Inter de Miami, dirigido por Cristian “Kily” González. En el plantel que encabeza Messi también están Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

Messi volver&aacute; al Monumental tras su despedida.
Messi volverá al Monumental tras su despedida.

 

Será el segundo amistoso del club de la MLS ante un equipo argentino. En febrero de 2024, las Garzas recibieron a Newell’s en Fort Lauderdale.

 

El horario del partido y los precios de las entradas aún no se informaron. Según la organización, los detalles de la venta se difundirán por los canales oficiales de ambos clubes.

 

 

Los próximos compromisos de River y el Inter de Miami

 

Antes del amistoso de enero, River recibirá a Lanús el domingo 22 de noviembre a las 19 por los octavos de final del Torneo Clausura. Si avanza, se medirá con el ganador del cruce entre Instituto y Huracán.

El Inter de Miami terminó segundo en la Conferencia Este de la MLS con 60 puntos. El sábado 21 de noviembre recibirá a Columbus Crew en Florida por la ida de la primera ronda de los playoffs.

 

La revancha se jugará el viernes 27 de noviembre en Ohio. El ganador de la serie enfrentará a New England Revolution o Philadelphia Union en las semifinales de conferencia.

Temas:

Messi River Inter de Miami Monumental
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