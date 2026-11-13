Este viernes se reanuda la paritaria docente: AGMER define su postura en un congreso

La paritaria docente en Entre Ríos se reanudará este viernes 13 de noviembre, a las 14, con una nueva audiencia entre el Gobierno provincial y los sindicatos del sector. Previamente, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) realizará un congreso extraordinario en Paraná, donde definirá su postura frente a la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo.

El miércoles y jueves, los maestros realizaron asambleas en las que los docentes analizaron los alcances de la oferta. Los representantes de AGMER habían anticipado que consideraban insuficiente la propuesta, aunque resolvieron someter a discusión los componentes remunerativos.

El encuentro paritario anterior se realizó el pasado martes en la Secretaría de Trabajo de la Provincia. Participaron representantes de AGMER, AMET, SADOP y UDA, mientras que la delegación gubernamental estuvo encabezada por el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca.

Qué aumento salarial ofreció el Gobierno a los docentes

La propuesta del Ejecutivo provincial contempló un incremento remunerativo del 4% con los haberes de noviembre, que también será computable para el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Además, el Gobierno ofreció elevar el Código 025 a 50.000 pesos y modificar los montos correspondientes al Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) y Conectividad.

Para un maestro de jornada simple, la suma de estos dos últimos conceptos pasaría de 149.018 a 200.000 pesos. En el caso de los docentes de jornada completa, el monto aumentaría de 238.436 a 340.000 pesos.

Otro punto central de la oferta fue elevar el salario mínimo del cargo testigo, sin antigüedad, de 910.000 a un millón de pesos, incluyendo los adicionales de FOPID y Conectividad.

AGMER cuestionó los montos no remunerativos

Desde AGMER manifestaron su rechazo a la incorporación de sumas no remunerativas en la propuesta salarial. El sindicato dejó asentado en el acta paritaria que los incrementos correspondientes a FOPID y Conectividad no serían sometidos a consideración de las asambleas por tratarse de conceptos que no realizan aportes previsionales.

Según argumentó la entidad gremial, estos componentes contribuyen al desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y de la obra social, además de no trasladarse a los haberes de los docentes jubilados.

El secretario general de AGMER, Abel Antivero, también advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

Durante la audiencia del martes, sostuvo que los salarios docentes registraron una pérdida sostenida frente a la inflación desde julio de 2023 y cuestionó el achatamiento de la escala salarial, que afecta el reconocimiento de la antigüedad y la función docente.

Asimismo, planteó la preocupación del sindicato por la sobrecarga laboral y sus consecuencias sobre la salud mental de los trabajadores de la educación.

Congreso a las 9 y audiencia paritaria a las 14

La jornada de este viernes tendrá dos instancias centrales. A las 9 comenzará la continuidad del CCXIII Congreso Extraordinario de AGMER, donde los congresales analizarán las posiciones expresadas por los docentes durante las asambleas. El encuentro será con modalidad presencial en la sede de la Seccional Paraná (Laprida 136).

Posteriormente, a las 14, se retomará la negociación paritaria con el Gobierno provincial. En ese encuentro, los representantes sindicales comunicarán sus definiciones respecto de la oferta salarial.