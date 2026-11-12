Alivio fiscal en Entre Ríos: pequeños comerciantes dejarán de pagar Ingresos Brutos sin hacer trámites

ATER reglamentó las exenciones de Ingresos Brutos para pequeños comerciantes de Entre Ríos. La medida beneficiará potencialmente a más de 20.000 contribuyentes y se aplicará automáticamente. También habrá beneficios para buenos pagadores y alquileres comerciales.
El alivio fiscal en Entre Ríos permitirá que pequeños comerciantes de las categorías A, B y C del Régimen Simplificado dejen de pagar el componente provincial de Ingresos Brutos, sin necesidad de realizar trámites. La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) reglamentó la medida mediante la Resolución Nº 412/2026, que establece la aplicación automática de las exenciones.
Según las estimaciones oficiales, el beneficio alcanzará potencialmente a 20.266 pequeños comerciantes, siempre que su actividad principal sea comercial y cumplan con las condiciones previstas en la normativa.
La iniciativa forma parte de la Ley Nº 11.314, impulsada por el gobierno provincial, que contempla distintos mecanismos para reducir la carga tributaria del sector. En conjunto, las medidas comprenden un universo estimado de más de 77.800 contribuyentes del Régimen Simplificado.
Cómo acceder a la exención de Ingresos Brutos
La reglamentación estableció que ATER verificará mensualmente y de oficio si los contribuyentes cumplen los requisitos para acceder al beneficio. Por lo tanto, quienes reúnan las condiciones no deberán presentar solicitudes ni realizar gestiones adicionales.
En caso de que un comerciante no cumpla los requisitos durante determinado mes, podrá acceder a la exención en los períodos posteriores en los que vuelva a reunir las condiciones exigidas.
Además, aquellos contribuyentes que hayan abonado cuotas correspondientes a períodos alcanzados por la exención tendrán reconocido automáticamente un crédito equivalente al importe pagado.
Un beneficio adicional para quienes pagan en término
La normativa también incorporó un incentivo destinado a los contribuyentes del Régimen Simplificado que mantienen sus obligaciones tributarias al día.
Quienes hayan pagado en término las primeras once cuotas del año podrán acceder a la exención de la cuota 12 del componente provincial de Ingresos Brutos, sin necesidad de presentar una solicitud.
Para obtener este beneficio, no deberán registrar deudas exigibles de períodos anteriores. Sin embargo, las obligaciones canceladas, aunque hayan sido pagadas fuera de término, y aquellas regularizadas mediante planes de pago vigentes no serán consideradas deuda exigible.
Eliminaron Sellos para determinados alquileres comerciales
Otra de las medidas reglamentadas por ATER fue la exención del Impuesto de Sellos para contratos de alquiler de inmuebles destinados principalmente a actividades comerciales en Entre Ríos.
El beneficio comprende nuevas contrataciones, renovaciones, prórrogas y continuaciones contractuales, con el objetivo de reducir los costos asociados al funcionamiento de los comercios.
Asimismo, la legislación eliminó el Impuesto de Sellos para determinadas modificaciones de contratos o estatutos sociales, entre ellas cambios de denominación, prórrogas y reconducciones de plazos societarios.
El Gobierno prevé extender los beneficios durante 2027
El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, destacó que las medidas respondieron a una política provincial destinada a reducir los costos tributarios y facilitar el desarrollo de las actividades económicas.
“El gobernador Rogelio Frigerio hizo del alivio fiscal una prioridad de su gestión, con el objetivo de reducir costos y generar mejores condiciones para quienes trabajan, producen e invierten en Entre Ríos”, expresó.
Además, señaló que el organismo buscaba facilitar el acceso a los beneficios y reconocer a los contribuyentes cumplidores.
Desde el Gobierno provincial informaron que estaba prevista la extensión de estas medidas durante todo 2027, mediante la prórroga contemplada en la legislación vigente.