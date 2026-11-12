La siembra de arroz avanza con dificultades por el frío, pero mejoraron las expectativas de precios

La producción de arroz apuesta a una recuperación.

La siembra de arroz en Entre Ríos para la campaña 2026/2027 avanzó con dificultades debido a las bajas temperaturas registradas durante octubre y principios de noviembre, que afectaron el nacimiento de las plantas y obligaron a realizar resiembras en algunos establecimientos. Sin embargo, la recuperación de los precios internacionales mejoró las expectativas de los productores, después de un comienzo de campaña marcado por los elevados costos y la escasa rentabilidad.

Así lo explicó Lorena Robin, productora arrocera de San Salvador, durante una entrevista con el programa Moviendo el Avispero, donde analizó para Elonce el desarrollo de la siembra, las condiciones meteorológicas y las perspectivas económicas de una de las principales actividades productivas del centro entrerriano.

“Las temperaturas bajas han castigado bastante al cultivo, especialmente en la etapa de emergencia, que es la más delicada para lograr la cantidad de plantas que necesitamos”, señaló Robin.

El frío afectó el nacimiento del arroz y obligó a resembrar

La especialista explicó que, si bien las precipitaciones se mantuvieron dentro de los valores habituales para la región, las bajas temperaturas complicaron el desarrollo inicial del arroz.

“Veníamos con lluvias dentro de lo normal. Incluso octubre llovió menos que el año pasado”, detalló.

Durante el último fin de semana, cuando San Salvador celebró una nueva edición de la Fiesta Nacional del Arroz, las estaciones meteorológicas de la zona registraron temperaturas mínimas de entre 5 y 6 grados, condiciones poco favorables para las plantas en sus primeras etapas de crecimiento.

“Algunos lotes requirieron resembrar y viene un poco lento el nacimiento y el establecimiento del cultivo”, explicó.

Robin estimó que, entre los establecimientos que asesora, entre el 8% y el 10% de la superficie necesitó ser resembrada debido a las dificultades para alcanzar una cantidad adecuada de plantas.

En otros casos, los productores recurrieron a prácticas de manejo para favorecer la recuperación del cultivo.

“Se busca hacer una mayor fertilización para favorecer el crecimiento y el macollaje, y tratar de iniciar el riego lo antes posible”, indicó.

El macollaje es el proceso mediante el cual una planta de arroz desarrolla nuevos tallos, lo que permite compensar parcialmente una menor densidad inicial de plantas.

Los altos costos redujeron la superficie sembrada

Además de las dificultades agronómicas, la campaña comenzó en un contexto económico complejo para los productores arroceros.

Robin explicó que, cuando se definieron las superficies destinadas al cultivo, los precios internacionales se encontraban en niveles que comprometían seriamente la rentabilidad.

“Cuando arrancamos la preparación y la definición de cuántas hectáreas íbamos a sembrar, los precios estaban muy bajos. La realidad es que el cultivo no tenía márgenes”, afirmó.

Según detalló, los costos de implantación superaban los ingresos que se esperaban obtener con la cosecha, lo que llevó a muchos productores a reducir el área destinada al arroz.

“Eran más altos los costos de implantación que lo que íbamos a obtener como ingreso”, recordó.

Sin embargo, el panorama comenzó a modificarse durante los últimos meses debido a una recuperación de los valores internacionales.

La recuperación del precio del arroz generó mayor optimismo

La productora destacó que las cotizaciones del arroz registraron una mejora vinculada con factores climáticos y comerciales en distintos países productores.

“El precio del arroz se acomodó un poco a nivel internacional. También subió por cuestiones climáticas en distintas partes del mundo, que afectan a India y otros mercados”, explicó.

Aunque la superficie sembrada ya había sido reducida por las condiciones económicas iniciales, la recuperación de los precios permitió mejorar las perspectivas para la campaña.

“Si bien el área se redujo porque los precios estaban muy bajos, ahora que estamos en fecha de siembra tenemos una mejor expectativa”, sostuvo.

No obstante, aclaró que la rentabilidad final dependerá de que los valores se mantengan hasta el momento de comercializar la producción.

“Esperamos que se mantengan los precios hasta la cosecha, porque hoy pueden subir y después bajar. Pero la realidad es que ahora estamos con un poco más de ánimo”, manifestó.

Cómo podría afectar el fenómeno de El Niño a la producción

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que se presenten condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, caracterizado por una mayor probabilidad de precipitaciones en determinadas regiones.

Robin explicó que, hasta el momento, la zona arrocera de San Salvador no había registrado lluvias superiores a las habituales.

“Teníamos miedo de tener un año Niño, como tanto se anunciaba, pero por ahora acá en la zona no ha llegado”, señaló.

La especialista advirtió que el exceso de precipitaciones y los períodos prolongados de nubosidad pueden perjudicar el desarrollo del arroz, un cultivo que necesita buena disponibilidad de radiación solar.

“El cultivo de arroz necesita días soleados. No le gustan nada la lluvia y las nubes”, explicó.

Ante la posibilidad de precipitaciones abundantes, los productores comenzaron a preparar los sistemas de desagüe para evitar acumulaciones excesivas de agua.

“Nos estamos preparando para los desagües porque, si las lluvias se presentan en forma abundante, tenemos que hacer drenar los lotes”, detalló.

Cómo funciona el sistema de riego del arroz

Durante la entrevista, Robin también explicó algunas particularidades del manejo del agua en la producción arrocera.

A diferencia de otros cultivos, el arroz se desarrolla mediante un sistema de inundación controlada que comienza aproximadamente un mes después del nacimiento de las plantas.

“Se inunda aproximadamente a los 30 días de nacido. Ahora se está iniciando el riego y se va manteniendo con agua hasta la cosecha, con algunas intermitencias”, explicó.

La productora aclaró que el nivel de agua se regula durante el ciclo del cultivo según sus necesidades y las condiciones del suelo.

“Nunca queda seco el lote, pero se lo inunda, por ahí se afloja un poquito y así se va manejando el agua”, sostuvo.

Por ese motivo, destacó la importancia de contar con sistemas de riego y drenaje adecuados, especialmente ante posibles períodos de lluvias intensas.

La importancia del arroz para la economía de San Salvador

La entrevista también permitió repasar la reciente celebración de la Fiesta Nacional del Arroz en San Salvador, uno de los principales acontecimientos vinculados con esta economía regional.

Robin destacó la concurrencia de público y la participación de empresas que presentaron maquinaria y tecnologías destinadas tanto al arroz como a otras producciones agrícolas.

“Es la exposición agroindustrial más grande de la provincia, donde se presentaron un montón de maquinarias y tecnologías”, expresó.

MOVIENDO EL AVISPERO - PRODUCCIÓN ARROCERA: COSTOS, RENTABILIDAD Y EXPECTATIVAS

La productora recordó que la celebración se realiza cada dos años y constituye un espacio de encuentro para productores, empresas y trabajadores relacionados con la actividad.

Finalmente, agradeció la posibilidad de difundir la situación del sector arrocero y destacó su importancia para el desarrollo económico del centro de Entre Ríos.

“Muchas gracias por tenernos en cuenta y siempre acordarse de esta economía regional que es tan importante para nuestra zona”, concluyó.